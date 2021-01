Herr der Ringe: Das ist die Handlung der Amazon-Serie

Endlich erhalten wir einen genauen Einblick in die Handlung der Amazon-Serie zu Herr der Ringe. Wie es scheint, ist die offizielle Beschreibung der Fantasy-Show im Universum von J.R.R. Tolkien offenbart worden, die uns weiteres über Inhalt und Schauplätze erzählt sowie die Rückkehr eines altbekannten Bösewichts anzukündigen scheint.

Herr der Ringe: Die Handlung der Amazon-Serie

In einem mehrfach als echt bestätigten Exklusivbericht von TheOneRing offenbarte die Seite die offizielle Synopsis der kommenden Serie in der Herr der Ringe-Welt.

Wie schon bereits bekannt spielt die Show im Zweiten Zeitalter und damit viele tausende Jahre vor den Ereignissen von der uns bekannten Herr der Ringe und Hobbit-Saga. In der Inhaltsangabe ist dabei von einem Drama die Rede und einer Zeit, in der Macht und Königreiche ihren Aufstieg, aber auch ihren Abstieg erlebten.

Lernen wir Sauron in seiner Bestform kennen? Doch noch mehr wird darin erwähnt: „Der größte Bösewicht, der je aus Tolkiens Feder floss.“ Dass es sich dabei um Sauron handelt, ist überaus wahrscheinlich, denn die Charaktere müssen sich in Mittelerde der Rückkehr eines lang gefürchteten Bösen stellen.

In der offiziellen Serienbeschreibung erzählt sich die Handlung wie folgt:

„Die bevorstehende Serie von Amazon Studios bringt zum ersten Mal die Heldenlegenden des sagenumwobenen zweiten Zeitalters der Geschichte Mittelerdes auf die Bildschirme. Dieses epische Drama spielt Tausende von Jahren vor den Ereignissen von JRR Tolkiens Der Hobbit und Der Herr der Ringe und wird die Zuschauer in eine Zeit zurückversetzen, in der Großmächte geschmiedet wurden, Königreiche zum Ruhm erhoben und in den Ruin fielen, ungewöhnliche Helden auf die Probe gestellt wurden, die Hoffnung an den feinsten Fäden hing und der größte Bösewicht, der jemals aus Tolkiens Feder floss, die ganze Welt droht in die Dunkelheit zu stürzen. Beginnend in einer Zeit relativen Friedens folgt die Serie einem Ensemble von bekannten und neuen Charakteren, die sich dem lang gefürchteten Wiederauftauchen des Bösen in Mittelerde stellen. Von den dunkelsten Tiefen des Nebelgebirges über die majestätischen Wälder der Elfenhauptstadt Lindon, das atemberaubende Inselreich Númenor bis hin zu den entferntesten Orten der Karte werden diese Königreiche und Charaktere Vermächtnisse herausmeißeln, die nach ihrem Tod weiter fortbestehen werden.“

Die Herr der Ringe-Serie wird uns einen völlig neuen Blick auf die Serien geben.

Reise nach Lindon, Númenor und ins Nebelgebirge

Wir bekommen laut Synopsis und Cast neben altbekannten Figuren wie (vielleicht) Sauron und die junge Galadriel erneut die wunderschöne und zugleich düstere Welt Mittelerdes zu Gesicht. Unter den Kulissen sind Lindon, Númenor und das Nebelgebirge. Doch die Reise soll uns noch in die entlegensten Winkel der Fantasy-Welt führen.

Mindestens 5 Staffeln der HDR-Serie mit etwa 8 bis 10 Folgen pro Season sind geplant. In diesem Monat sollen erneut die Dreharbeiten in Neuseeland beginnen, der Release erst 2022 im Streamingdienst von Amazon erfolgen. Die erste Pilot-Folge soll bereits jedoch abgedreht sein und sich derzeit in Postproduktion befinden.