Amazon arbeitet derzeit mit Hochdruck an einer Serie nach J.R.R. Tolkiens Mittelerde-Saga als Prequel-Serie zu Der Herr der Ringe. Einen konkreten Titel hat die Serie noch nicht, die sich bereits mitten in den Dreharbeiten befindet und frühestens 2022 mit der ersten Staffel auf dem Streaminganbieter Prime Video an den Start gehen wird.

Elijah Wood über die neue HdR-Serie und einen Cameo-Auftritt

Der damalige Frodo-Darsteller Elijah Wood aus Peter Jacksons erfolgreichen Film-Trilogie „Der Herr der Ringe“ hat sich inzwischen zur neuen Amazon-Serie geäußert. In einem Interview mit dem US-Magazin IndieWire zeigte er sich hoch erfreut über die Serie und sei „fasziniert“ davon, wie sich die „Welt von Mittelerde tausende Jahre vor der HdR-Filme darstellen wird.“

Jedoch merkt er auch an, dass er den Titel „Der Herr der Ringe“ für die Serie eher unpassend findet, basiert sie doch auf anderen Büchern der Mittelerde-Saga von Tolkien, wie dem Silmarillion. Dazu muss aber auch gesagt sein, dass Amazon noch keinen konkreten Titel der Serie bekannt gegeben hat – und ein Bezug zu den HdR-Filmen wird sich sicherlich im Titel wiederzufinden sein.

Herr der Ringe-Regisseur Peter Jackson offenbart seine Lieblingsszene in der Trilogie

Auf die Frage, ob er denn selbst gerne mitspielen wird, zeigt sich Elijah Wood sehr angetan von der Idee. Wenn es die Geschichte hergibt, würde er gerne einen Cameo-Auftritt als Frodo einnehmen. Gefragt wurde er bislang aber wohl noch nicht. Auch der damalige Gandalf-Darsteller Ian McKellen hat bereits bei der Ankündigung der Serienadaption vor zwei Jahren den Wunsch geäußert, für die Serie jederzeit gerne wieder in die Rolle des Zauberers zu schlüpfen.

Die Herr der Ringe-Serie wird offenbar unerwartet sexy

Erste Story-Details zur HdR-Serie

Wird es ein Wiedersehen mit Frodo oder Gandalf geben? Das dürfte eher ausgeschlossen sein, schließlich spielt die Handlung tausende Jahre vor HdR-Filme. Dennoch ist ein Wiedersehen mit bekannten Charakteren wie den Elben Elrond und Galadriel sowie den dunklen Lord Sauron geplant. Eine erste Besetzung steht auch schon fest.

Die Serie erzählt von der Entstehungsgeschichte Mittelerdes im Zweiten Zeitalter, dem Erstarken des dunklen Lords Sauron, von der Herstellung der Ringe der Macht sowie dem Untergang der Insel Númenor.

Die Serie wird von den beiden Autoren, Produzenten und Showrunnern JD Payne und Patrick McKay für Amazon entwickelt. Die Filmarbeiten finden an den Originalschauplätzen in Neusseeland statt, wo schon die Kinofilme gedreht wurden. Die runden Hobbit-Höhlen von Bilbo und Frodo gehören inzwischen zur Attraktion für Touristen und Fans der HdR-Saga.

Die erste Staffel soll 20 Episoden umfassen und wird voraussichtlich erst 2022 auf dem Streamingdienst an den Start gehen. Eine 2. Staffel wurde bereits offiziell bestätigt, insgesamt soll die Fantasyserie mindestens 5 Staffeln haben. Die HdR-Serie gehört mit einem Budget von rund eine Milliarde Dollar zu den teuersten Serien-Produktionen weltweit.

Herr der Ringe: Gollum – Erste Bilder zeigen abgehalfterten Schatzsucher