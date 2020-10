Die Herr der Ringe-Serie wird offenbar unerwartet sexy

Was ist denn da am Set der Amazon-Serie zu Herr der Ringe los? In einem Casting-Aufruf wurden nun recht eindeutige Ansprüche an potenzielle Darsteller gestellt. Nacktheit und Intimität sind hier gefragt, eher ungewöhnliche Elemente für filmische Umsetzungen der Tolkien-Welt.

Sexszenen in der Herr der Ringe-Serie?

Wer die beiden Mittelerde-Trilogien von Peter Jackson verfolgt hat, weiß um die fehlende Sexualität in „Der Herr der Ringe“ und der „Hobbit“. Ein Grund dafür ist die Familienfreundlichkeit, die Jackson mit seinen Verfilmungen anstrebte. Heiße Sexszenen und übermäßig viel Nacktheit sind da eher fehlplatziert gewesen und schienen ohnehin nicht in die Fantasy-Welt Tolkiens zu passen.

In der von Amazon beauftragten Serie könnte es nun jedoch etwas anders zugehen… Zumindest lassen das die aktuellen Casting-Aufrufe (via Comicbook) der „Herr der Ringe“-Serie diese Vermutung zu, denn hier wurde sehr explizit nach Darstellern gesucht, die sich mit Nacktheit wohlfühlen:

„Bequem mit Nacktheit? Bis zu 500 US-Dollar pro Tag. Verwenden Sie die Referenz NUDE. Wir brauchen Nackte mit Sitz in Auckland – ab 18 Jahren, alle Formen und Größen (Intimitätsrichtlinien werden am Set immer befolgt).“

Die in Neuseeland stattfindende Produktion hat außerdem einen Intimitätskoordinator vorzuweisen, dessen Anwesenheit ebenfalls vermuten lässt, dass in der HdR-Show Sexszenen enthalten sein könnten.

Wird die HdR-Serie wie Game of Thrones?

Eingefleischte Mittelerde-Fans könnten vor dieser Neuigkeit jedoch wohl eher zurückschrecken, als sich über sexy Momente zu freuen. Immerhin würden derartige erotische Elemente nicht wirklich dem Bild entsprechen, das Schöpfer J.R.R. Tolkien vor über 90 Jahren zeichnete.

In die rohe und dunkle Welt der Erfolggserie Game of Thrones hingegen fügten sich Sexszenen und Nacktheit passend ein. Hierfür boten die von George R.R. Martin geschaffenen Bücher jedoch auch die entsprechende Grundlage.

Inwiefern sich die Mittelerde-Serie für derartige Szenerien eignet oder wie die Nacktheit hier ein- und umgesetzt wird, bleibt noch abzuwarten. Einen Start-Termin auf Amazon Prime Video gibt es jedenfalls noch nicht, der Großteil der Hauptfiguren ist jedoch schon mit Schauspielern besetzt. Bezeichnenderweise sind einige von ihnen für ihren Auftritt „Game of Thrones“ bekannt.