Helldivers 2 Update – Neue Waffenanpassung und Feinde für PS5 und PC-Spieler

Helldivers 2 hat kürzlich ein großes Update erhalten, das eine lang ersehnte Neuerung für Spieler auf der PS5 und dem PC mit sich bringt. Das Update 01.003.000, entwickelt von Arrowhead Game Studios und PlayStation, führt eine neue feindliche Fraktion namens Illuminate ein, gegen die Spieler kämpfen können. Doch das Highlight des Updates ist zweifellos die Einführung der Waffenanpassung, eine Funktion, die sich viele Spieler seit dem Start des Spiels gewünscht haben.

Die neue Waffenanpassung

Was bietet das neue Waffenanpassungssystem? Mit diesem neuen Feature können Spieler ihre Waffen nach ihren Vorlieben anpassen, sobald sie im Spiel voranschreiten und verschiedene Aufsätze freischalten. Die Anpassung geht über einfache Farbänderungen hinaus und ermöglicht es, Elemente zu modifizieren, die das Gameplay beeinflussen, wie etwa das Wechseln von Magazinen für eine größere Munitionskapazität.

Arrowhead Game Studios beschreibt die neue Funktion folgendermaßen:

„Rüstet euch aus, Helldivers—euer Arsenal wird persönlich. Mit dem neuen Waffenkonfigurationssystem könnt ihr eure Lieblingswaffen an euren Kampfstil und eure Vorlieben anpassen, sobald ihr verschiedene Aufsätze freigeschaltet habt. Ob es darum geht, Visiere für Präzision anzupassen, Farbmustern zu ändern, Magazine für Munitionskapazität anzupassen, Mündungen zur Optimierung der Waffenleistung zu optimieren oder Unterläufe für die gewünschte Handhabung einzustellen — ihr habt die Kontrolle darüber, wie eure Waffen auf dem Schlachtfeld performen. Tüftelt im Menü, passt eure spezifischen Waffenkonfigurationen an und wechselt während der Missionsvorbereitung zwischen ihnen. Es ist Zeit, für Super Earth mit Waffen zu kämpfen, die wirklich eure sind! Wir sind uns eines Fehlers bewusst, der es Spielern nicht ermöglicht, Anpassungen mit einem Controller abzubrechen. Wir haben eine Lösung identifiziert und für unseren nächsten Hotfix vorbereitet. In der Zwischenzeit könnt ihr die Anpassung speichern und dann erneut vornehmen.“

Reaktionen der Community

Wie reagieren die Spieler auf das Update? Die Community hat größtenteils positiv auf die neuen Anpassungsmöglichkeiten reagiert. Viele Spieler freuen sich, dass sie endlich die Möglichkeit haben, ihre Waffen nicht nur optisch, sondern auch funktional an ihre Bedürfnisse anzupassen. Einige Spieler äußern jedoch Bedenken, ob das Balancing des Spiels angepasst wurde, um diese neuen Optionen zu integrieren.

Einige Spieler sind unsicher, ob die neuen Anpassungen notwendig sind und ob sie das Spiel verändern werden. Für Spieler, die sich nicht mit dem System auseinandersetzen möchten, bleibt abzuwarten, wie stark sich die Änderungen auf das Gesamtspielgefühl auswirken. Sobald das Update heruntergeladen ist und die Spieler beginnen, die neuen Funktionen zu nutzen, wird sich schnell zeigen, wie essenziell die Anpassungen tatsächlich sind.

Verfügbarkeit und technische Details

Auf welchen Plattformen ist Helldivers 2 verfügbar? Helldivers 2 ist sowohl für PC als auch für PS5 und PS5 Pro verfügbar. Das Spiel ist ein kooperativer Third-Person-Shooter, der von vielen Spielern aufgrund seiner taktischen Tiefe und des intensiven Gameplays geschätzt wird.

Für alle, die mehr über Helldivers 2 erfahren möchten, sind regelmäßige Updates und Neuigkeiten auf den offiziellen Kanälen zu finden. Die Entwickler versprechen, weiter an dem Spiel zu arbeiten und die Spielererfahrung stetig zu verbessern.

Was hältst du von der neuen Waffenanpassung in Helldivers 2? Hast du das Update bereits ausprobiert? Teile deine Erfahrungen in den Kommentaren!