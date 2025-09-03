Helldivers 2 kämpft mit Update-Problemen und technischer Kritik

Die Veröffentlichung des neuesten Updates für Helldivers 2, bekannt als „Into the Unjust“, hat für Aufsehen gesorgt, jedoch nicht nur im positiven Sinne. Während das Update die Spieler in die Höhlen der Terminid-Festungen führt und sie gegen säurespuckende Bug-Drachen kämpfen lässt, traten zahlreiche technische Probleme auf.

Viele Spieler berichten von erheblichen Framerate-Einbrüchen sowohl vor als auch während der Missionen. Zudem gibt es Berichte über Spielabstürze und unglückliche Respawn-Probleme in den neuen Höhlenexpeditionen, die dazu führen, dass man auf dem Level spawnt und in den Tod stürzt.

Technische Herausforderungen für Arrowhead

Was ist das Hauptproblem bei Helldivers 2? Arrowhead-CEO Shams Jorjani hat die Verantwortung für die instabile technische Lage übernommen und spricht von einer „technischen Schuld“, die sich über die Zeit aufgebaut hat. Diese Schulden beziehen sich auf technische Probleme, die mit zunehmender Komplexität des Spiels wachsen. Jorjani betonte die Dringlichkeit, diese Herausforderungen anzugehen.

Mit der Veröffentlichung der Xbox-Version hofft Arrowhead, sich nun besser auf die technischen Probleme konzentrieren zu können. Jorjani erklärte:

„Die technische Schuld ist erdrückend. Mit der Xbox-Veröffentlichung hinter uns, können wir uns besser darauf konzentrieren.“

Vergleich mit anderen Spielen

Wie unterscheidet sich Helldivers 2 von anderen Spielen? Im Vergleich zu anderen Spielen mit regelmäßigen Updates, wie Apex Legends, das oft neue Charaktere und Karten-Elemente hinzufügt, verändert Helldivers 2 viel mehr. Es werden regelmäßig neue Gegnertypen, Waffen, Karten und Missionen eingeführt. Diese Komplexität stellt auch größere Studios vor Herausforderungen, und Arrowhead ist nicht besonders groß, was die Schwierigkeiten verstärkt.

Dennoch macht Arrowhead keine Ausreden. Jorjani betont, dass der aktuelle Zustand des Spiels inakzeptabel ist:

„Wir waren nachlässig darin, Standards zu setzen für das, was akzeptabel ist.“

Zukunftsaussichten für Helldivers 2

Wird es eine reine Leistungsaktualisierung geben? Auf die Frage, ob ein Update, das sich ausschließlich auf die Leistung konzentriert, geplant ist, sagte Jorjani, dass er dies gerne vermeiden würde. Sein Ziel sei es, dass jedes Update auch Verbesserungen der technischen Gesundheit des Spiels mit sich bringt.

„Der Weg, den wir gehen wollen, ist, dass jedes Update auch ein Gesundheits-Update ist. Aber bei diesem haben wir das Ziel verfehlt.“

Dennoch betonte Jorjani, dass wenn ein reines Leistungs-Update nötig sei, sie es in Betracht ziehen würden. Ein einzelnes Update könne jedoch nicht alle technischen Schulden beheben.

Aktuelle Spielerfahrungen und Ausblick

Obwohl einige Spieler von erheblichen Problemen berichten, gibt es auch Berichte über weitgehend störungsfreie Missionen ohne Abstürze oder große Framerate-Einbrüche. Dennoch bestehen weiterhin Probleme, wie ein Audio-Bug, der zu statischer und lauter Geräuschkulisse während einer Mission führt.

Es bleibt zu hoffen, dass der angekündigte Hotfix die dringendsten Probleme behebt. Jorjani hat keinen genauen Zeitrahmen für das Update gegeben, aber angesichts der Geschwindigkeit früherer Hotfixes könnte es bis Ende der Woche erscheinen.

Was denkst du über die technischen Herausforderungen von Helldivers 2? Teile deine Meinung in den Kommentaren!