Helldivers 2 – Entwickler ändern Update-Strategie nach Frust bei Spielern

Helldivers 2, das von Arrowhead Game Studios entwickelt wurde, hat in der Gaming-Community einige Diskussionen ausgelöst, insbesondere nach der jüngsten Ankündigung des Studios, den Veröffentlichungszeitplan für Updates anzupassen. Diese Entscheidung kommt nach der Veröffentlichung des Updates „Into the Unjust“, das einige technische Probleme und Performance-Probleme mit sich brachte, die Spieler frustrierten.

Die Reaktion der Entwickler

Wie geht das Entwicklerteam mit den Problemen um? Mikael Eriksson, der Game Director von Helldivers 2, hat sich öffentlich zu den Bedenken der Spieler geäußert. In einem „State of the Game“-Video erklärte Eriksson, dass Arrowhead den Veröffentlichungsrhythmus für zukünftige Updates ändern wird, um mehr Zeit für die Behebung der größeren Probleme zu haben. Diese Anpassung soll sicherstellen, dass zukünftige Updates das Spiel stabil halten.

Eriksson betonte, dass einige der Probleme „ziemlich schnell“ behoben werden können und dass das Team bereits „wirklich große Verbesserungen“ vorgenommen hat, die bald geteilt werden sollen. Ziel ist es, nicht nur die aktuellen Probleme zu lösen, sondern auch sicherzustellen, dass diese in Zukunft nicht wieder auftreten.

Technische Herausforderungen

Was sind die Hauptprobleme bei Helldivers 2? Die Hauptprobleme betreffen die Optimierung des Spiels, die steigende Dateigröße und andere performancebezogene Schwierigkeiten. Besonders PC-Spieler haben die steigende Dateigröße von mittlerweile 140 GB bemängelt. Diese Probleme wurden nach dem „Into the Unjust“-Update deutlicher, das tiefgehende Höhlen erkundbar machte, jedoch auch die Performance beeinträchtigte.

Ein weiteres Problem ist die Ladezeit, die durch die verschiedenen PC-Konfigurationen beeinflusst wird. Das Studio muss alle möglichen Konfigurationen berücksichtigen, was eine Optimierung für bestimmte Hardware, wie SSDs, erschwert.

Zukunftsausblick

Was erwartet die Spieler in Zukunft? Trotz der Herausforderungen bleibt das Entwicklerteam optimistisch, dass sie die Probleme in den Griff bekommen können. Eriksson versicherte, dass sie hart daran arbeiten, die Spielerfahrung zu verbessern und die technischen Schulden des Spiels abzubauen.

Helldivers 2 bietet ein spannendes Multiplayer-Koop-Erlebnis im 22. Jahrhundert, bei dem du als Teil einer Elite-Truppe verschiedene Bedrohungen für die Menschheit bekämpfst. Das Spiel, das am 8. Februar 2024 für PlayStation 5 und Windows veröffentlicht wurde, hat sich als kritischer und kommerzieller Erfolg erwiesen und mehr als 15 Millionen Exemplare verkauft. Es bleibt abzuwarten, wie gut Arrowhead die aktuellen Herausforderungen meistert und ob sie die Spielerbasis mit den geplanten Verbesserungen halten können.

Was denkst du über die geplanten Änderungen von Arrowhead? Teile deine Meinung und Erfahrungen in den Kommentaren!