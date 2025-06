HBO plant Harry-Potter-Serie – Welche Figuren fehlen könnten

Wenn es um die Adaption von Fantasy-Büchern geht, stehen die Harry-Potter-Filme ohne Zweifel hoch im Kurs. Sie haben es geschafft, die magische Welt von J.K. Rowling auf beeindruckende Weise zum Leben zu erwecken. Doch trotz der großartigen Darstellung und der Einführung vieler faszinierender Charaktere gibt es einige Figuren, die in einer neuen HBO-Serie überdacht oder gar weggelassen werden könnten. Diese potenziellen Streichkandidaten sind nicht nur unwichtig für die Handlung, sondern auch teilweise frustrierend für die Zuschauer.

Romilda Vane

Warum könnte Romilda Vane gestrichen werden? Romilda Vane ist bekannt für ihre unnachgiebige Schwärmerei für Harry, die sie sogar dazu verleitet, ihm einen Liebestrank zu verabreichen. Doch abgesehen von dieser fragwürdigen Handlung trägt sie wenig zur Geschichte bei. Ihre Streichung könnte die Serie straffen, ohne dass wichtige Elemente verloren gehen.

Vincent Crabbe

Welche Rolle spielt Vincent Crabbe in der Serie? Als einer von Draco Malfoys Gefolgsleuten ist Crabbe meistens nur Beiwerk. Aufgrund von Problemen hinter den Kulissen wurde sein Charakter in den letzten Filmen bereits durch Blaise Zabini ersetzt, was zeigt, dass er für die Hauptgeschichte entbehrlich ist.

Percy Weasley

Warum ist Percy Weasley weniger relevant? Trotz seiner Position als Vertrauensschüler und später als Zaubereiministeriumsmitarbeiter fügt Percy der Handlung wenig hinzu. Sein distanzierter und manchmal antagonistisch wirkender Charakter macht ihn zu einem der weniger beliebten Weasleys, was ihn zu einem möglichen Streichkandidaten macht.

Maulende Myrte

Welche Nachteile hat die Figur der Maulenden Myrte? Obwohl sie für die Enthüllung des Geheimnisses der Kammer des Schreckens und der Hilfe im Trimagischen Turnier wichtig ist, kann ihre aufdringliche Art den Zuschauer irritieren. Es gibt andere Möglichkeiten, wie Harry an notwendige Informationen gelangen könnte, ohne dass Myrte involviert ist.

Grawp

Warum könnte Grawp überflüssig sein? Hagrids Halbbruder Grawp wird in der Geschichte wenig genutzt, außer in einer Szene, in der er Dolores Umbridge vertreibt. Angesichts der Kosten für die CGI-Darstellung eines Riesen wäre es eine Überlegung wert, ihn aus der Serie zu streichen.

Glaubst du, die Harry-Potter-Serie könnte ohne diese Charaktere funktionieren? Welche anderen Figuren würdest du gerne in der neuen HBO-Serie sehen oder nicht sehen? Teile deine Gedanken und Ideen in den Kommentaren unten!