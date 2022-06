Sind Haunted Chocolatier und Stardew Valley verbunden?

Auf allzu viele Verbindungen zwischen dem Dauerbrenner Stardew Valley und dem mit Spannung erwarteten, neuen Indie-Hit Haunted Chocolatier dürfen wir wohl nicht hoffen. Aber. Und das ist ein großes Aber.

Es wird wohl doch tatsächlich eine Art von Verbindung bei den beiden Spielen existieren. Nur wie sieht diese am Ende aus?

Spielen Haunted Chocolatier und Stardew Valley in der gleichen Welt?

Via Twitter äußert sich Eric Barone, wie ConcernedApe mit bürgerlichen Namen heißt, jetzt doch zu einer möglichen Verbindung seiner Spiele.

Er bestätigt hochoffiziell, dass es eine Verbindung geben wird. Doch im gleichen Atemzug erklärt er, dass er sich noch nicht sicher sei, wie tiefgreifend diese am Ende ausfallen wird.

Zum derzeitigen Zeitpunkt können wir also noch nicht sagen, wie genau diese beiden Spiele eine Einheit bilden. Vielleicht sind es nur kleine Easter-Eggs in Haunted Chocolatier? Oder Barone entscheidet sich, die Welten miteinander zu verbinden, sodass ein Franchise entsteht?

Was meint ihr, wie solch eine Verbindung aussehen könnte? Lasst uns an euren Gedanken teilhaben und schreibt eure Idee in die Kommentare!

Stardew Valley bald ein Fest für Modder?

Im Twitter-Update des Entwicklers erfahren wir übrigens noch einiges zu „Stardew Valley“, das in Zukunft wohl doch noch weiter optimiert wird.

Er erklärt, dass Stardew Valley zukünftig mehr Updates erhält, die den Fokus auf Modding legen. Das bedeutet, dass es Modder zukünftig einfacher haben werden, mit dem Spiel zu arbeiten respektive an dem Game herumzudoktern. Diesbezüglich kann ein Spiel sehr zugänglich sein oder eben das genaue Gegenteil darstellen.

Außerdem verrät er, dass es neue Inhalte geben wird, diese aber „nicht sonderlich groß ausfallen“ werden. Was er hier wohl plant? Es bleibt spannend rund um „Stardew Valley“.

