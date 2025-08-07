Harry Potter-Spiele stark im Preis reduziert – Spare bis 2025 erheblich

Aktuell gibt es einige spannende Angebote für Harry Potter-Spiele, die dich begeistern könnten, insbesondere wenn du ein Fan des Wizarding World-Universums bist. Das Highlight ist der Preisnachlass von satten 47 Euro auf das beliebteste Harry Potter-Spiel. Zu den Angeboten gehören Hogwarts Legacy, die LEGO Harry Potter Collection und Harry Potter: Quidditch Champions. Diese Spiele sind derzeit stark reduziert und in einigen Fällen schon ab 3 Euro erhältlich.

Hogwarts Legacy Angebote

Welche Version von Hogwarts Legacy ist im Angebot? Hogwarts Legacy, das meistverkaufte Harry Potter-Spiel, ist in zwei Versionen im Angebot. Die Standard Edition, die normalerweise 59,99 Euro kostet, ist auf Steam über Fanatical bis zum 21. August 2025 für nur 12,59 Euro erhältlich. Die Deluxe Edition, die normalerweise 80 Euro kostet, ist bis zum 14. August 2025 im PlayStation Store für nur 16 Euro für die PS4 und PS5 zu haben.

LEGO Harry Potter Collection Deals

Wie hoch ist der Rabatt auf die LEGO Harry Potter Collection? Die LEGO Harry Potter Collection ist um 59% reduziert und kostet auf Steam, via Fanatical, nur 14,39 Euro. Dieses Angebot gilt bis zum 21. August 2025.

Harry Potter: Quidditch Champions Preisnachlässe

Wie viel kostet Harry Potter: Quidditch Champions? Harry Potter: Quidditch Champions ist in zwei Versionen im Angebot. Die Deluxe Edition ist auf Steam via Fanatical um 82% reduziert und kostet derzeit 7,39 Euro. Zusätzlich ist sie für 7,99 Euro im PlayStation Store und im Nintendo eShop für die PS4, PS5, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 erhältlich. Die günstigere Standardversion kostet auf Steam via Fanatical dank des gleichen Rabatts nur 5,54 Euro. Die Fanatical-Angebote sind bis zum 21. August 2025 gültig, während das PlayStation Store-Angebot am 14. August 2025 und das Nintendo eShop-Angebot am 20. August 2025 ausläuft.

LEGO Harry Potter: Einzelspiele im Angebot

Welche Rabatte gibt es auf die Einzelspiele der LEGO Harry Potter Serie? Zuletzt gibt es noch die Angebote für LEGO Harry Potter: Years 1-4 und LEGO Harry Potter: Years 5-7, die beide um 84% reduziert sind und bis zum 21. August 2025 auf Steam via Fanatical für nur 3,29 Euro erhältlich sind.

Diese Angebote bieten eine großartige Gelegenheit, in die magische Welt von Harry Potter einzutauchen und die Abenteuer in Hogwarts und darüber hinaus zu erleben. Nutze die Gelegenheit, bevor die Rabatte auslaufen, und teile uns in den Kommentaren mit, welches Spiel du dir schnappen wirst!