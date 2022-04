Half-Life: Alyx bekommt zusätzliche Kampagne via Megamod Levitation

© Valve/ via Modder Shawn Snelling und Corey Laddo

Fans basteln aktuell an einer echten Megamod zu Half-Life: Alyx. Und Mods wie beispielsweise Silent Hills P.T. in Alyx kamen bislang doch sehr gut an bei der Community. Bei dieser speziellen Idee dürfte das sicher nicht anders sein. Denn es geht um mehrere Stunden Spielspaß, die wir fortan neben der Hauptstory erleben können. Und das gänzlich frei von zusätzlichen Kosten. Hier seht ihr den offiziellen Trailer zu Half-Life Alyx Levitation.

Megamod zu Half-Life: Alyx bringt zusätzlichen Spielspaß

Bei den Fans befindet sich gerade eine Mod in Produktion, die es scheinbar ganz schön in sich hat. Die Rede ist von „Half-Life Alyx: Levitation“, was die Wartezeit auf neuen Content von der Valve-Seite aus verkürzen könnte.

Es handelt sich hier im Kern um eine spielbare Kampagne, die von den Fans Shawn Snelling (Level Designer) und Corey Laddo (Animator) zusammengestrickt wird. Und dabei ist Snelling wahrlich kein Unbekannter in der Modding-Community, der unter anderem an Mods zu Counter-Strike: Global Offensive gearbeitet hat. Ihr kennt ihn vielleicht unter dem Pseudonym FMPONE.

Inhaltlich sehen wir bekannte Charaktere wie G-Man wieder und Russel ist auch mit von der Partie. Unsere Reise unterscheidet sich zwar von der des Hauptspiels, allerdings erkennen wir viele Elemente wieder. Wie stark die inhaltliche Ebene also greift, erfahren wir erst zum Launch der Mod.

Wie groß ist Levitation wirklich? Die Spielzeit beläuft sich auf rund vier bis fünf Stunden, was schon ein echter Brocken ist, wenn man bedenkt, dass es sich um eine kostenlose Mod handelt.

Wann erscheint Half-Life Alyx: Levitation? Die Megamod erscheint im Sommer 2022 und ist ganz einfach für jeden mit dem Hauptspiel über den Steam Workshop aktivierbar.

Ob Levitation auch eines Tages einen kommerziellen Release erfährt wie Half-Life: Black Mesa? Die Half-Life-Mod startete am Anfang ähnlich ambitioniert durch und wie sich das Projekt bis heute entwickelt hat, wissen wir. Hier erfahrt ihr mehr über Black Mesa.

