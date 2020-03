Es ist so weit: die Vollversion, Version 1.0 von Black Mesa, ist endlich da! Das ambitionierteste Mod-Projekt der Welt hat nun erst einmal einen Abschluss gefunden. Nun kann jeder das vollständige Remake von Half Life aus dem Jahre 1998 spielen.

Was als Mod für Half Life 2 begann, sollte nach dem offiziellen Go von Valve ein vollständiges Remake und ein eigenständiges Spiel werden. Deshalb ist der Titel nun final auch als Standalone-Titel via Steam erschienen, nachdem dieser seit 2015 als unfertige Version zugänglich war.

Black Mesa: Das Remake der Extraklasse

Die Entwickler Crowbar Collective haben dem Spiel einige Upgrades verpasst. So wurden unter anderem die Gegner ein wenig schlauer, die Level-Struktur wurde verbessert und die Detaildichte ist kaum zu vergleichen mit der aus „Half Life“.

Lange Zeit haben die Spieler auf die finalen Xen-Level gewartet, das letzte große Stück des Spiels. Doch im letzten Jahr war es dann so weit und Crowbar hat die ersten Bilder der Xen-Architektur gezeigt. Die Community zeigte sich positiv überrascht, immerhin waren die Xen-Level im Original alles andere als spannend gestaltet.

Wichtig ist, dass Crowbar Collective nicht aufhören wird, an dem Titel zu arbeiten, obgleich die Version 1.0 nun veröffentlicht wurde. Einige Verbesserungen sollen noch kommen. Zudem möchten sie Community-Events abhalten, an denen Hobby-Modder teilnehmen können, die mit der Source-Engine von Valve arbeiten möchten.

Ihr könnt „Black Mesa“ jetzt für 17,99 Euro auf Steam kaufen.

An anderer Stelle bereitet Valve alles für den nächsten Eintrag in der Serie vor. Mit Half Life: Alyx erwartet uns erstmals ein vollwertiges VR-Erlebnis, das uns an die Seite von Alyx stellt, die wir bereits aus Half Life 2 kennen. Mehr zum Spiel erfahrt ihr hier.