GTA+ Werbung auf GTA 6 PS Store-Seite – Hinweis auf Vorbestellungen?

Rockstar Games hat kürzlich eine Werbung für GTA+ auf der GTA 6 PlayStation Store-Seite platziert. Dies hat viele Fans zu Spekulationen veranlasst, dass der dritte Trailer bald veröffentlicht wird und Vorbestellungen bald möglich sein könnten.

In den letzten Wochen haben sich viele GTA-Fans in sozialen Medien über verschiedene Theorien zu einem neuen Trailer, einer möglichen Verzögerung und mehr ausgetauscht. Während einige dieser Theorien unbegründet sind und andere bereits widerlegt wurden, scheint diese zumindest greifbar zu sein. Es könnte jedoch auch einfach ein Zufall sein.

Die neue Werbung im PlayStation Store

Was hat es mit der GTA+ Werbung auf sich? Die Werbung für GTA+ wurde erstmals von einem Reddit-Nutzer namens DetectiveSea2892 entdeckt und im r/GTA Subreddit geteilt. Beim Besuch der GTA VI Produktseite auf einer PS5 erscheint jetzt eine Promo für GTA+, den monatlichen Abonnementdienst. Einige Fans behaupteten zunächst, dies sei ein Fake oder nichts Neues, doch zahlreiche andere Nutzer bestätigten, dass es sich um eine legitime und kürzlich hinzugefügte Anzeige handelt.

Interessanterweise erscheint diese Werbung nur im PS5-Konsolenstore und nicht auf der Website. Auch auf der Xbox Store-Liste ist sie nicht zu finden. Es ist zudem bemerkenswert, dass andere Rockstar Games-Titel wie die GTA Trilogie, die ebenfalls Teil von GTA+ sind, diese Werbung nicht enthalten. Zuvor war sie nur auf den Seiten von GTA V und GTA Online sichtbar.

Bedeutung und Spekulationen

Könnte dies ein Hinweis auf bevorstehende Vorbestellungen sein? Viele Fans hoffen, dass dies ein Hinweis darauf ist, dass die Vorbestellungen möglicherweise bald beginnen. Es könnte jedoch auch einfach ein Fehler sein oder Rockstar möchte lediglich ihren Abonnementdienst auf einer vielbesuchten Store-Seite bewerben. Schließlich beginnt ein neuer GTA+ Monat am kommenden Donnerstag.

Die Anzeige ist ein einfacher GTA+ Block, der viele der bereits bekannten Inhalte auflistet. Es ist nichts Spezielles und entspricht dem, was wir bereits gesehen haben. Dennoch bleibt die Frage offen, warum genau jetzt diese Werbung auf der GTA 6 Seite erscheint.

Was bedeutet das für die GTA-Community?

Wie reagieren die Fans auf diese Neuigkeiten? Die Reaktionen der Fans sind gemischt. Während einige die Werbung als Zeichen für eine baldige Veröffentlichung des dritten Trailers sehen, bleiben andere skeptisch. Die Diskussionen in den sozialen Medien sind lebhaft und viele Fans teilen ihre Theorien zu den möglichen kommenden Veränderungen.

Abschließend bleibt die Frage, ob die Werbung für GTA+ auf der GTA 6 Seite einen tieferen Sinn hat oder lediglich eine Marketingstrategie von Rockstar ist. Du kannst in den Kommentaren deine Meinung dazu äußern. Was glaubst du, bedeutet diese Veränderung? Lass es uns wissen!