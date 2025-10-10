GTA VI kommt im Store ohne Vorbestellungen – was steckt dahinter?

Grand Theft Auto VI, das kommende Action-Adventure-Spiel von Rockstar Games, hat trotz eines bestätigten Veröffentlichungsdatums noch keine Vorbestellungen freigegeben. Viele Fans warten sehnsüchtig darauf, ihre Vorfreude in Form von Vorbestellungen auszudrücken, aber Rockstar Games verfolgt eine andere Strategie als üblich.

Nach der Veröffentlichung des zweiten Trailers und der Bestätigung des Veröffentlichungsdatums erschien das Spiel sowohl im PlayStation Store als auch später im Xbox Store. Doch anstatt Vorbestellungen zu ermöglichen, konnten Fans das Spiel lediglich auf ihre Wunschliste setzen. Dies ist untypisch, da normalerweise Vorbestellungen zeitgleich mit der Bekanntgabe eines Veröffentlichungsdatums starten. Es scheint, als ob Rockstar und die Muttergesellschaft Take-Two Interactive die Vorbestellungen als gezielten Marketing-Schritt nutzen möchten.

Gerüchte um neue Änderungen im PlayStation Store

Was hat die PlayStation Store-Änderung ausgelöst? Anfang dieser Woche bemerkten einige Fans, dass die PlayStation Store-Seite für GTA VI mit einer Bewertungs- und Rezensionssektion aktualisiert wurde. Obwohl niemand eine Bewertung abgeben konnte, sorgte die bloße Existenz dieser Sektion für Spekulationen über bevorstehende Vorbestellungen und einen dritten Trailer. Viele Fans gingen in den sozialen Medien davon aus, dass dies ein Zeichen für baldige Ankündigungen sei.

Jedoch handelte es sich bei dieser Änderung um eine allgemeine Anpassung im Store, die Spiele ohne bestehendes Bewertungs- und Rezensionssystem betraf. Daher gibt es keinen Grund zur Annahme, dass dies mit der Eröffnung der Vorbestellungen für GTA VI zusammenhängt. Die Sektion wurde mittlerweile wieder entfernt.

Ein neuer Hoffnungsschimmer

Wann könnten die Vorbestellungen beginnen? Ein entscheidender Termin könnte der 6. November 2025 sein, an dem Take-Two Interactive ihre Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 veröffentlicht. Es wird eine Live-Telefonkonferenz mit Investoren um 22:30 Uhr CET am selben Tag geben. Wenn Rockstar und Take-Two den Aktienkurs vor 2026 ankurbeln möchten, wäre dies der ideale Zeitpunkt. Zum Vergleich: Die Vorbestellungen für GTA V wurden am Montag, den 5. November 2012, freigegeben. Könnte also diese Woche die entscheidende sein? Das werden wir in weniger als einem Monat erfahren.

In anderen GTA 6 Nachrichten zeigt eine neue Studie, wie populär das Spiel bereits ist. Bist du gespannt auf die Entwicklungen rund um GTA VI? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!