GTA V-Star Steven Ogg spielt nicht – die überraschende Wahrheit aufgedeckt

Steven Ogg, bekannt für seine Darstellung des ikonischen Trevor Phillips in GTA V, hat kürzlich auf einem Veranstaltung in Comic-Con-Stil zwei überraschende Details verraten. Obwohl er eine zentrale Figur in einem der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten gespielt hat, ist Ogg kein Gamer und hat zugegeben, dass er GTA V nie gespielt hat. Diese Enthüllung kam während einer Fragerunde zu Rockstar Games Titeln, bei der Ogg auch seine Gleichgültigkeit gegenüber GTA 6 zum Ausdruck brachte.

Die GTA V Schauspieler im Rampenlicht

Was haben die anderen Schauspieler zu GTA 6 zu sagen? Während Steven Oggs Enthüllung für Aufsehen sorgte, sind seine Kollegen Ned Luke und Shawn Fonteno, die Michael De Santa und Franklin Clinton verkörpern, regelmäßig bei Events anzutreffen. Sie signieren Autogramme, posieren für Fotos und streamen für ihre Fans. Besonders Ned Luke zeigt sich oft als leidenschaftlicher Spieler und hat seine Fortschritte in GTA V in Live-Streams geteilt. Auf die Frage nach GTA 6 reagierte Luke begeistert und scherzhaft geheimnisvoll.

Shawn Fonteno hingegen, bekannt als Franklin, bringt seine eigene humorvolle Note in die Interviews. Bei derselben Veranstaltung forderte er den Interviewer scherzhaft auf, still zu sein, was die lockere Atmosphäre unter den Darstellern unterstreicht. Die Dynamik zwischen den Schauspielern zeigt, dass sie trotz unterschiedlicher Interessen im Gaming-Bereich gut zusammenarbeiten.

Die unerwartete Einstellung von Steven Ogg

Warum hat Steven Ogg kein Interesse an GTA 6? Oggs Aussage, dass er „nichts im Inneren fühlt“, wenn er an GTA 6 denkt, spiegelt seine allgemeine Distanz zu Videospielen wider. Er erklärte, dass er kein Gamer sei und daher kein persönliches Interesse an den Spielen habe, in denen er mitwirkt. Dieses Phänomen ist nicht ungewöhnlich, da viele Schauspieler die Filme oder Serien, in denen sie mitspielen, ebenfalls nicht ansehen.

Interessanterweise hatte Ogg in der Vergangenheit Ideen geäußert, wie seine Figur Trevor in GTA 6 enden könnte. Dies zeigt, dass er sich durchaus Gedanken über die Entwicklung seiner Figur gemacht hat, auch wenn er die Spiele selbst nicht spielt.

Ein Blick in die Zukunft von GTA

Was können wir von GTA 6 erwarten? Obwohl die Schauspieler unterschiedliche Ansichten über das Spiel haben, bleibt die Vorfreude auf GTA 6 bei den Fans bestehen. Ned Lukes Andeutungen über die Entwicklung des Spiels sorgen für Spekulationen, und die Fans sind gespannt, welche Überraschungen Rockstar Games in petto hat.

Die GTA-Community kann gespannt sein, wann Rockstar Games offiziellere Informationen zu GTA 6 veröffentlicht. Bis dahin bleibt es spannend, welche Entwicklungen die Schauspieler und Entwickler um das Franchise herum präsentieren werden.

Was denkst du über die Aussagen von Steven Ogg und die Vorfreude auf GTA 6? Lass es uns in den Kommentaren wissen und teile deine Meinung mit der Community!