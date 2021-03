GTA V-Fanremake bringt Fans zum Ausrasten

Während GTA V samt GTA Online bereits in den Startlöchern der PS5 und Xbox Series X/S steht, wird einmal mehr klar, dass das Spiel mittlerweile schon gut in die Jahre gekommen ist. An einigen Ecken und Kanten, vor allem ohne jegliche Mod-Integration, sieht der Titel zwar noch ansehnlich aus, aber doch schon etwas älter.

Doch ein Superfan hat nun ein beeindruckendes Fanremake des Spiels geschaffen, das zurecht weite Teile der Community ins Staunen versetzt.

Hier seht ihr einen ersten Abriss der Mod von Nb.Design, die es bereits im Early Access zum Downloaden gibt:

Fanremake in Arbeit – die perfekte GTA V-Mod?

Die Mod Nb Visual stammt von einem 3D-Grafikdesigner, der gleichermaßen handwerklich begabt ist und eine große Liebe für „GTA 5“ in sich trägt. Der erste Teaser-Trailer hat es wirklich in sich und lässt den Titel wie ein echtes Next-Gen-Spiel für die PS5 und Xbox Series X/S erscheinen.

Nb erklärt, dass es sich hierbei nicht nur um ein grafisches Update handeln würde. Viel mehr hätte es viel Zeit gekostet, die Game-Files zu modifizieren und anzupassen, um die Bäume, Vegetation, das Gestein und vieles mehr zu ändern. Wenn wir genau hinschauen, ist es auf den ersten Blick ersichtlich. Und das macht wohl auch den entscheidenden Unterschied aus, neben neuartiger Belichtung und einem farbenfroheren Erlebnis insgesamt.

Falls ihr ihn bei seiner Arbeit unterstützen möchtet, schaut auf seiner entsprechenden Patreon-Seite vorbei. Hier erhaltet ihr auch den frühen Zugang zur Mod.

Fans sind begeistert von der Mod

Den Fans gefällt es jedenfalls, die selbst von Grafikfetischisten in puncto GTA 5-Mods gelobt wird. GTX 860m meint:

„Für jemanden, der jede Grafikmod in GTA 5 (Redux und NV) installiert, muss ich sagen, ich liebe diese Grafikmod – 10/10, Bruder.“

Cyrus Mods fragt sich hingegen:

„Bis jetzt, wo warst du, Mann? Das sieht absolut dope aus, weiter so.“

Und Ed Gallegos ist so begeistert, dass er umgehend wieder loslegen möchte:

„Das führt dazu, dass ich GTA V wieder mit Mods spielen möchte.“

Die Mod und das Feedback machen deutlich, dass wir nun kurz vor dem 8. Geburtstag von „GTA V“, der am 17. September 2021 stattfindet, endlich ein neues GTA brauchen, das den Sprung auf die nächste Grafikgeneration macht – sei es auf den Konsolen oder der PC.