GTA The Trilogy: The Definitive Edition bringt die drei GTA-Klassiker „Grand Theft Auto 3“, „GTA San Andreas“ und „GTA Vice City“ zurück. Die Remaster-Sammlung soll angeblich auch als physische Version in den Handel kommen, aber eventuell dauert das noch ein bisschen länger. Menschen mit PS5 oder Xbox Series S/X müssen eventuell sogar bis nächstes Jahr warten.

GTA Trilogy-Remaster: Physische PS5- und Xbox Series X-Version erst 2022?

Worum geht’s? Die drei GTA-Klassiker „Grand Theft Auto 3“, „GTA San Andreas“ und „GTA Vice City“ erscheinen noch einmal neu als Remaster-Trilogy in einer Definitive Edition. Eigentlich soll die Neuauflage noch dieses Jahr erscheinen, auch wenn es noch kein offizielles Datum für den Launch gibt.

GTA Trilogy Remaster ist offiziell: Alles, was ihr wissen müsst!

Nur digital oder auch physisch? Ob die „GTA-Trilogy“ in der Definitive Edition auch als Diskversion oder nur als digitaler Download erscheint, wurde ebenfalls noch nicht abschließend angekündigt. Dementsprechend ranken sich jetzt diverse Gerüchte um die verschiedenen möglichen Releases.

Retail-Fassung angeblich später: Der bekannte und normalerweise recht gut informierte Insider, Journalist und Leaker Tom Henderson erklärt, dass die Definitive Edition der GTA Trilogy am 11. November erscheinen soll. Allerdings soll die Retail-Fassung mit Disk und Verpackung erst am 7. Dezember erscheinen, aber auch nur die für PS4, Xbox One und Switch.

PS5 & Xbox Series S/X noch später: Wer auf eine Diskversion der GTA-Trilogie für PS5 und Xbox Series S/X wartet, muss sich aber womöglich noch ein bisschen länger gedulden. Die Retail-Version des GTA-Remasters könnte nämlich sogar erst irgendwann im Jahr 2022 erscheinen. Das berichtet zumindest die polnische Seite PPE (via VGC).

Das muss natürlich nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen. Ihr solltet all diese Daten also entsprechend noch mit Vorsicht genießen, bis es eine offizielle Ankündigung von Rockstar Games gibt. Nichtsdestotrotz muss ein späterer Launch der Next-Gen-Fassung auch nicht heißen, dass die Remaster-Trilogie der drei GTA-Spiele digital nicht trotzdem früher erscheint.

Freut ihr euch auf das Remaster von GTA 3, San Andreas und Vice City?