GTA Trilogy Remaster ist offiziell und erscheint schon dieses Jahr

Nach den anhaltenden Gerüchten und Leaks ist es nun endlich offiziell: Rockstar Games kündigte soeben die Remaster-Collection der GTA-Trilogy offiziell an. Und die erscheint sogar schon dieses Jahr.

GTA The Trilogy – The Definitive Edition offiziell angekündigt

Rockstar Games hat soeben Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition angekündigt und damit die Leaks bestätigt. Wir bekommen in der Tat die Neuauflage dreier Klassiker der „GTA“-Reihe.

Die Collection umfasst die drei Teile Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City und Grand Theft Auto: San Andreas. Rockstar beschert uns aber nicht bloße Ports, sondern Remaster, die „übergreifende Verbesserungen bieten, darunter überarbeitete Grafik und Gameplay-Verbesserungen für alle drei Spiele, aber dennoch den klassischen Look & Feel der Originale bewahren.“

In den nächsten Wochen sollen noch weitere Infos folgen und vielleicht wird Bewegtbildmaterial in Form von Gameplay veröffentlicht. Aktuell können wir uns immerhin den ersten Teaser-Trailer zur „GTA“-Collection ansehen:

Release später in diesem Jahr

Die Remaster-Trilogy zu „GTA “erscheint noch in diesem Jahr für PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, PC (über den Rockstar Games Launcher) und Nintendo Switch. Eine Version für iOS- und Android-Geräte folgt in der ersten Jahreshälfte 2022. Im Zuge dessen werden ab nächster Woche die alten Original-Ableger aus dem digitalen Handel genommen, um Platz für die Remaster-Trilogy zu machen.