GTA Trilogy bekommt neue Trophäen – Alle Trophäen für Platin

Vor wenigen Tagen wurde GTA: The Trilogy von Rockstar Games angekündigt, ein neues Paket, das die GTA-Spiele aus der PS2-Ära in einer Remastered-Version zusammenstellt. Und schon jetzt wurden die zugehörigen Trophäen geleakt, die ihr sammeln könnt, um eine Platin-Trophäe zu bekommen auf der PlayStation 4 und PlayStation 5.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition – Alte und neue Trophäen im Vergleich

„Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“ besteht aus GTA 3, GTA Vice City und GTA San Andreas. Und dementsprechend gibt es auch Trophäen für alle drei Spielen.

Doch eines fällt auf. Es gibt nicht nur die bereits bekannten Achievements. Es sind weitere dazugekommen, was darauf schließen lässt, dass die Inhalte über ein reguläres Remaster hinausreichen. Plant Rockstar Games wirklich die Integration neuer Inhalte? Laut Trophäen könnte das der Fall sein. Im Vergleich zu den alten Achievements:

GTA 3 hat 29 Trophäen, in der Trilogie sind es 44

GTA Vice City hat 34 Trophäen, jetzt sind es 43

GTA San Andreas hat 43 Trophäen, doch jetzt sind es 48

Insgesamt gibt es in „Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“ also 135 Trophäen, die ihr benötigt, um die begehrte Platin-Trophäe zu erhalten. Nachfolgend findet ihr eine Übersicht aller Trophäen in „GTA Trilogy“.

Alle Trophäen von GTA 3, GTA Vice City und GTA San Andreas – inklusive neuer Erfolge

Alle Trophäen von GTA 3

„First Day on the Job“: Schließe „Luigi‘s Mädchen“ ab. „Without a Scratch“: Bringe Mike Lips Auto ohne einen Kratzer nach dem ersten Versuch zurück. „Escape Artist“: Bestich 20 Mal die Polizei. „Disposing of the Evidence“: Zerstöre ein Auto auf dem Schrottplatz. „Mob Boss“: Erhalte die zwei Mafiamitglieder am Leben während „Triads and Tribulations“. „Street Sweeper“: Schalte 100 Gangmitglieder aus. „Planned Ahead“: Erledige Chunky Lee Chong mit einem manipulierten Auto (Bombe). „Got This Figured Out“: Benutze einen Trainer, um alle 8 Prostituierten in der Mission „The Fuzz Ball“ abzuholen. „By a Mile“: Beende das „Turismo“-Rennen in unter 180 Sekunden. „Wreckless Driving“: Führe einen perfekten, verrückten Stunt aus. „Wheels Up“: Absolviere 20 einzigartige Sprünge. „Come Out to Play-y-y-y“: Töte 25 Gangmitglieder mit Nahkampfwaffen/Fäusten. „Where To?“: Komplettiere 100 Taxifahrten. „Liberty City Minute“: Überlebe mit weniger als 10 Lebenspunkte für 1 Minute. „Full Artillery“: Benutze jede Waffe im Spiel mindestens ein Mal. „A Marked Man“: Schließe „Last Requests“ ab. „Offshore Delivery“: Schließe „A Drop in the Ocean“ ab. „Not So Fast“: Schließe „The Exchange“ ab. „A Gift from the King“: Schließe die Mission „Kingdom Come“ ab. „Man Toyz“: Beende jede „RC Toyz“-Mission. „Splish Splash“: Lösche 15 Feuer in einer einzigen Feuerwehrmission. „Playing Doctor“: Schließe Sanitäterstufe 12 ab. „Going Rogue“: Töte 15 Kriminelle in einer einzigen Wachmannmission. „Dirty Money“: Häufe einen Gewinn von 1.000.000 Dollar an. „Right-hand Man“: Erreiche eine Verbrecherplatzierung von 2.500. „Furious First Responder“: Schließe Sanitäter, Feuerwerhmann und Wachmann ab. „Liberty City Secrets“: Sammle 100 versteckte Pakete. „Is That All You‘ve Got?“: Schließe das Spiel mit 100% ab. „King of Liberty City“: Schalte alle Trophäen frei. „Got Any Stories, Old Man?“: Schließe „Cipriani‘s Chauffeur“ ab. „Talks a Lot“: Schließe alle Telefonmissionen ab. „Blood in the Streets“: Schaffe alle 20 Randalen. „Instigator“: Schließe 10 Randalen ab. „Chasing Paper“: Häufe eine Geldsumme von 500.000 Dollar an. „Am Walkin‘ Here“: Stirb, indem du überfahren wirst. „Hunting Season“: Zerstöre 5 Helikopter. „Repeat Offender“: Werde 20 Mal eingesperrt. „Cheaters Do Prosper!“: Sprenge 2.000 Autos in die Luft. „Play Fetch“: Schließe die Import- und Export-Autolisten an den Portland Docks und Shoreside Vale ab. „Pest Control“: Liefere alle Notfallfarzeuge zum Kran an den Portland Docks. „Relief Pitcher“: Lösche 20 Feuer in einer einizgen Feuerwehrmission. „Like a Boss“: Erreiche ein Verbrecherplatzierung von 5.000 oder mehr. „Fare Game“: Hol Curly Bob mit einem Taxi in „Cutting the Grass“ ab. „Recycler“: Verschrotte 25 Autos.

Alle Trophäen von GTA Vice City

„Born in the 80‘s“: Höre alle Musikstationen mindestens 1 Mal. „Running Rampant“: Schließe Wachmeistermission Level 12 ab. „Iron-y“: Töte den Immobilienentwickler mit einem Golfschläger während „Four Iron“. „Not my First Time“: Schließe die Mission „G-Spotlight“ ab, ohne von den Dächern zu fallen. „One is Better Than Two“: Führe einen 30 Sekunden langen Wheelie aus. „Point A to Point B“: Setze 25 Fahrgäste mit dem Taxi ab. „High Quality H2O“: Lösche 10 Feuer. „Pie Guy“: Liefere 10 Pizzen aus. „Bull in a China Shop“: Verursache 1.000.000 Dollar an Immobilienschaden. „Vice City Mogul“: Besitze 10 Immobilien. „Salutations My Little Friend“: Benutze die M4, um Diaz in der Mission „Rub Out“ auszuschalten. „Catch Me if You Can“: Erreiche ein Wanted-Level mit 6 Sternen. „Somebody Call the Wambulance?“: Schließe Sanitätermission Level 12 ab. „Greasy Palms“: Besteche einen Polizisten, um dein Wanted-Level zu reduzieren. „Just Like the Real Thing“: Gewinne das „RC Bandit“-Rennen. „Keepie-Uppy Okie Dokie“: Erreiche einen Highscore von 5 mit dem Keepie-Uppy-Strandball. „Gun for Hire“: Erledige alle Mordaufträge. „I‘m Famous!“: Verdiene dir den „Stuff of Legends“, den medialen Aufmerksamkeitsrang. „Don‘t Need Roads“: Erreiche die maximale Geschwindigkeit in einem Deluxo. „Daredevil“: Schaffe 36 einzigartige Sprünge. „Legal Counsel“: Beende die „Riot“-Mission. „Life of the Party“: Beende die Mission „All Hands on Deck!“. „South American Connection“: Beende die „Supply & Demand“-Mission. „Big Heat from Little Havana“: Beende die „Trojan Voodoo“-Mission. „Chauffeur“: Beende die Mission „Publicity Tour“. „Tommy Two-Wheels“: Beende die „Hog Tied“ Mission. „Grand Theft Auto“: Hole jedes gesuchte Fahrzeug aus der Sunshine Autos Import Garage ab. „Bloodstained Hands“: Erhalte den Butcher-Verbrecherlevel. „Take the Cannoli“: Erhalte den Godfather-Verbrecherlevel. „Mischief Managed“: Beende die Mission „Keep your Friends Close…“. „Chopper‘d Up“: Töte alle feindlichen NPCs mit RC-Hubschrauber-Klingen in der Mission „Demolition Man“. „City Sleuth“: Finde 100 versteckten Pakete. „Done It All“: Erreiche den 100-prozentigen Abschluss. „Kingpin“: Schalte alle Trophäen frei. „Put ´Em Up“: Raube 15 Läden aus. „Offender“: Erreiche 50 Wanted-Sterne. „Retro Lewk“: Trage jedes Outfit im Spiel mindestes ein Mal. „Scouring the City“: Finde 50 versteckte Pakete. „Break It Up“: Verursache 500.000 Dollar an Immobilienschaden. „Target Practice“: Führe 50 Kopfschüsse aus. „Prime Real Estate“: Kaufe alle Immobilien. „Vice Vice Baby“: Schließe das „Cherry Popper“-Dealerspiel ab. „Baked Distractions“: Entführe den Panzer in der Mission „Sir, Yes Sir!“, ohne die Armee zu alarmieren.

Alle Trophäen von GTA San Andreas

„Getting Started“: Schließe „Big Smoke“ ab. „With Extra Dip“: Kaufe 8 Gerichte von Cluckin Bell während des Spiels. „The End of the Line“: Schließe „End of the Line“ ab. „Hoopin‘ it Up“: Erreiche mindestens 30 Punkte im Basketball-Minispiel. „A Legitimate Business“: Exportiere alle drei Autolisten. „I‘ll Have Two Number 9s“: Erreiche das Maximalgewicht. „The American Dream“: Kaufe ein Haus. „Pay ‚n‘ Spray“: Benutze ein Pay-’n‘-Spray mit Wanted-Level. „Bike or Biker“: Absolviere die BMX- oder NRG-Challenge. „Who Needs Directions?“: Finde Mike Toreno ohne eine der referenzierten Orte in „Mike Toreno“. „Liberty City State of Mind“: Beende die Mission „Saint Mark‘s Bistro“. „Swiss Army Strife“: Maximiere alle Waffen-Skills. „School‘s Out“: Schließe eine Fahrzeugschule vollständig ab. „Horror of the Santa Maria“: Ertrinke. „They Can‘t Stop All of Us“: Schleich dich in der Mission „Black Project“ in die Untergrundbasis, ohne den Alarm oberhalb auszulösen. „Smooth Dance Moves“: Vollführe eine perfekte Tanzroutine. „What the City Needs“: Beende alle 12 Level von Wachmann. „Saviour“: Beende alle 12 Level von Sanitäter. „Rescue a Kitten Too?“: Beende alle 12 Level von Feuerwehrmann. „Yes I Speak English“: Vollführe 50 Fahrten im Taximodus. „Lucky Spinner“: Gewinne mindestens 1.000 Dollar mit einem einzigen Dreh am Glücksrad. „What happens in Las Venturas…“: Beende die Mission „Yay Ka-Boom-Boom“. „All Dressed Up for San Fierro“: Beende die Mission „The Green Sabre“. „Not a Player“: Gehe auf mindestens ein Date mit jeder möglichen Freundin. „What are the Odds“: Gewinne ein Rennen im Inside Track Betting. „Double or Nothin‘“: Setze dein ganzes Geld oder den maximalen Einsatz auf Rot oder Schwarz und gewinne. „Assassin“: Töte alle Gegner in „Madd Dogg‘s Rhymes“, ohne entdeckt zu werden. „Original Gangster“: Erreiche den maximalen Respekt. „Today Was a Good Day“: Überstehe 24 Stunden im Spiel, ohne das Gesetz zu brechen, verfolgt, getötet zu werden oder jemanden zu verletzen. „Public Enemy No. 1“: Erreiche ein Wanted-Level von 6 Sternen. „Chick Magnet“: Erreiche das Maximum an Sexappeal. „Ain‘t Nothing But a G Thing“: Besitze alle Bandenkriegsreviere, Immobilien und 1.000.000 Dollar. „Remastered“: Schließe das Spiel zu 100% ab. „… Here we go again“: Starte ein neues Spiel, nachdem du 100% auf einer Speicherdatei erreicht hast. „I Aint No Buster“: Schalte alle Trophäen frei. „Sticky Fingers“: Verdiene 50.000 Dollar durch Einbruchmissionen. „81 Years Too Late“: Verbringe 24 Stunden damit zu Fuß die Landschaft zu erkunden (und suche nach Big Foot). „Get a Pump“: Mache in jedem Fitnessstudio Langhantelcurls oder Bankdrücken. „Beat the Cock“: Gewinne den Beat the „Cock“-Marathon. „Metrosexual“: Gib 6.969 Dollar für Kleidung, Haare und Tattoos aus. „Where‘d He Go?“: Flüchte 20 Mal vor der Polizei, indem du Pay-’n‘-Spray verwendest. „High as a Kite“: Fliege so hoch wie nur möglich, erreiche die Höhenbegrenzung. „Represent“: Kaufe dir ein Tattoo von Grove Street. „Assert Yourself Next Time“: Verliere eine Mission. „Serial Offender“: Lass dich 50 Mal verhaften. „Freight Date“: Nimm den Zug, um zwischen den Städten zu reisen. „Time to Kill“: Schau den Abspann bis zum Ende. „Lots of Guns“: Schalte alle verfügbaren Waffen frei.

