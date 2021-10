Neue GTA-Trilogie – Preis deutet womöglich auf vollwertige Remastered

Rockstar Games veröffentlicht die GTA-Trilogie in neuartiger Form. Die Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition steht in den Startlöchern, und wir müssen uns nicht mehr allzu lang gedulden.

Alle Infos zur Ankündigung haben wir euch hier in diesem kompletten Round-up zusammengefasst:

GTA Trilogy Remaster ist offiziell: Alles, was ihr wissen müsst!

Wie viel kostet GTA The Trilogy Remastered?

Zum Preis gibt es bislang keinen finalen Call seitens Rockstar Games. Aber könnte das Spiel womöglich teurer sein, als man es im ersten Moment annehmen würde?

Was kostet Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition? Aktuell gehen einige Instanzen davon aus, dass der Preis weniger aus der Richtung einer Zusammenstellung der Originale ausgeht. Viel mehr soll sich der Preis daran orientieren, dass es eine neue Collection ist, die für die Next-Gen-Konsolen optimiert wurde. Das hieße aber auch, dass sich der Preis eher an den Preis aktueller PS5- und Xbox Series X/S-Titel anlehnt.

Über die Vorbestellerseite von base war kurz der Preistag zu sehen. Hier deutete alles darauf, dass die „Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“ ganze 69,99 US-Dollar kosten würde. Was umgerechnet regulär 69,99 Euro sind.

Für Besitzer*innen einer Next-Gen-Konsole ist dies keine Neuheit. Und dennoch ist es bemerkenswert, dass es Rockstar Games anstreben könnte, sich auf dieses Preisniveau mit diesen drei „alten“ Titeln zu begeben.

Es scheint zum aktuellen Moment so, als wäre die neue Trilogie also eher ein Remastered und weniger eine Zusammenstellung im bekannteren Sinne.

Aber ob es wirklich so kommt, bleibt abzuwarten, bis wir erstes Gameplay sehen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass das Spiel auch für den PC, Nintendo Switch und sogar für Last-Gen-Konsolen erscheint. Wie viel Remastered also schlussendlich in der neuen Trilogie steckt? Das bleibt aktuell offen, aber wir erwarten schon bald erstes Gameplay-Material zu sehen.