GTA The Trilogy: Wann startet der Preload in Deutschland?

Wenn ihr Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition vorbestellt habt, möchtet ihr den Titel sicher umgehend zocken nach dem Release und keine langen Wartezeiten in Kauf nehmen? Dann habt ihr die Chance, das Spiel vor der Veröffentlichung herunterzuladen.

Um einen reibungslosen Download vorab zu gewährleisten, hat Rockstar Games die offiziellen Preload-Zeiten für Deutschland preisgegeben. Wie weit im Vorfeld können wir das Spiel also herunterladen?

Wann startet der Preload von GTA The Trilogy?

„Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“ erscheint am 11. November 2021 für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und den PC (Rockstar Games Launcher).

Alle Vorbesteller der Nintendo Switch-Version via Nintendo eShop und Microsoft Store-Version können das Spiel seit dem 5. November 2021 vorabladen.

Der Preload für den PlayStation Store ist seit dem 6. November um 00:00 Uhr aktiv.

Einen Preload auf dem PC gibt es nicht: Und ihr habt richtig gehört. Auf dem PC ist das Ganze eine andere Geschichte. Einen Preload wird es hier gar nicht geben. Der Download kann erst zum Release gestartet werden.

Wenn der Download da ist, benötigt ihr übrigens so viel Speicherplatz auf euren Festplatten.

Physische Version erst später spielbar

Wichtig: Bedenkt, dass die physischen Versionen erst später erscheinen. Der physische Release von „GTA: The Trilogy“ erfolgt nämlich erst am 7. Dezember 2021 für Xbox Series X|S und Xbox One, Nintendo Switch sowie PlayStation 4. Eine PS5-Version wird es nicht geben, allerdings ist die PS4-Version auch auf der PS5 spielbar dank Abwärtskompatibilität.

Bedenkt, dass sich das Vorbestellen für alle überzeugten Käufer*innen zudem dahingehend lohnt, dass Rockstar Games noch einen Bonus von 10 USD im Rockstar Store für euch vorbereitet hat. Wenn ihr das Spiel sowieso kaufen werdet, wäre es also schade, den Bonus auf der Strecke zu lassen. Der Rabatt ist gültig bis zum 16. Januar 2022 und kann bei einem Spiel ab 15 USD eingelöst werden.

Alternativ könnt ihr GTA: 3 (Remastered) aber auch via PS Now ohne weitere Kosten spielen. Und alle Xbox-Fans finden GTA: San Andreas im Xbox Game Pass vor. Mehr Infos dazu gibt es hier:

GTA 3 – The Definitive Edition kommt als Standalone für PS Now

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition: Zum Release im Xbox Game Pass enthalten