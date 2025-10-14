GTA Online Trailer weckt Hoffnung auf GTA 6 – Fans rätseln über Hinweise

Rockstar Games hat einen neuen Trailer für GTA Online veröffentlicht, der die Fans mit einem möglichen Tease zu GTA 6 überrascht. Allerdings war der Ablauf der Veröffentlichung etwas ungewöhnlich und hat bei vielen für Verwirrung gesorgt.

Ein Fan auf Twitter, das jetzt als X bekannt ist, entdeckte den Trailer erstmals. Rockstar Games hat diesen unter dem Titel „Experience Grand Theft Auto Online“ veröffentlicht. Was viele verwunderte, war die Tatsache, dass der Trailer bisher nur auf zwei der regionalen YouTube-Kanäle von Rockstar hochgeladen wurde: dem UK & Ireland- sowie dem Australia & New Zealand-Kanal. Zudem wurde der Trailer zweimal auf dem UK & Ireland-Kanal hochgeladen, was offensichtlich ein Versehen war, denn normalerweise ist Rockstar für saubere Veröffentlichungen bekannt.

Inhalt des Trailers

Was zeigt der neue GTA Online Trailer? Der Trailer hat eine Länge von einer Minute und zeigt Clips aus verschiedenen GTA Online-Inhaltsupdates. Diese reichen von The Chop Shop über Drug Wars bis hin zu Arena War und mehr. Er erwähnt auch die GTA$4.000.000, die im Career Builder für PS5, Xbox Series X|S und GTA V PC (Enhanced) enthalten sind.

Es ist klar, dass dieser Trailer als Werbung gedacht ist, um neue Spieler für GTA Online zu gewinnen, insbesondere jene auf den aktuellen Konsolengenerationen. Das Video wurde auch als Anzeige auf Twitter geschaltet.

GTA 6 Anspielungen

Gibt es Hinweise auf GTA 6 im Trailer? Das humorvolle Element im Trailer ist der Bezug zu GTA 6. Am Anfang des Trailers hat Dr. Friedlander aus dem GTA V Story Mode und dem GTA Online Los Santos Drug Wars-Update eine gesprochene Zeile: „I’m afraid our time isn’t up yet.“ Dies ist eindeutig Rockstars Art, ein wenig mit den Fans zu spielen, während das Warten auf GTA 6 weitergeht.

Rockstar hat in der Vergangenheit schon öfter solche humorvollen Anspielungen gemacht, beispielsweise im GTA VI Trailer 2, der auf Leaks anspielte. Wir wissen, dass in einem zukünftigen Update Villen zu GTA Online kommen werden. Wie Rockstar sagt, ist die Zeit in GTA Online 1 noch nicht vorbei. Wir sind gespannt, was Rockstar uns noch zu sagen hat, wenn das nächste GTA Online Update im Dezember 2025 erscheint.

Deine Meinung ist gefragt

Was denkst du über die Hinweise auf GTA 6 im neuen GTA Online Trailer? Glaubst du, es handelt sich um einen echten Tease oder nur um einen Spaß von Rockstar? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit uns!