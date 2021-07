GTA Online Sommer-Update: Fan reagiert auf Hype mit Aufruf zu realistischen Erwartungen

Update vom 15. Juli: Mittlerweile hat Rockstar Games den Releasetermin sowie die Inhalte des kommenden Sommer-Updates zu „GTA Online“ mit der Öffentlichkeit geteilt. Wir haben euch die wichtigsten Infos in diesem Beitrag zusammengefasst:

GTA Online: Sommer-Update – Release und Inhalt für Los Santos Tuners enthüllt

Originalmeldung vom 15. Juli: GTA Online bekommt wohl noch diesen Monat ein Sommer-Update. Das sorgt bei einigen Fans bereits dafür, dass sich die Vorfreude in die Höhe schraubt. Aber ein Spieler mahnt jetzt zu mehr Ruhe und Besonnenheit. Er nutzt ein Meme, um dazu aufzurufen, die eigenen Erwartungen im Zaum zu halten und sich keine falschen Hoffnungen zu machen.

GTA Online: Keine unrealistischen Hoffnungen in das Sommer-Update setzen

Was ist das für ein Update? GTA Online erhält irgendwann demnächst ein sogenanntes Sommer-Update. Dass das kommt, steht fest, es wurde von Rockstar Games mehrfach angeteast. Laut einem Insider soll es am 20. Juli veröffentlicht werden. Aber wir wissen noch nicht ganz genau, was alles drin steckt. Fest steht, dass es sich wohl vor allem um Autos dreht.

Fans hoffen auf Großes: Dieses sagenumwobene Sommer-Update für „GTA Online“ lässt bei vielen Fans die Herzen höher schlagen. Sie hoffen auf eine wirklich große, umfangreiche Erweiterung, die vielleicht sogar neue Gebiete und mehr mit sich bringt. Das war zuletzt zwar beim Cayo Perico-Heist der Fall, muss sich aber natürlich nicht unbedingt wiederholen.

Fan will zu hohe Erwartungshaltung dämpfen: Um nicht enttäuscht zu werden, sollten die aufgeregten Fans lieber darauf achten, sich keine unrealistischen Vorstellungen von dem anstehenden Sommer-Update zu machen. Die Anti-Hype-Botschaft bringt der Reddit-User drroadrunner in Form eines Memes unters Volk. Er ruft dazu auf, die Erwartungen herunterzuschrauben und auf dem Boden zu bleiben.

„Dieses Sommer-Update wird höchstwahrscheinlich einfach nur ein weiteres kleines Content-Update sein, wie letztes Jahr.“

Die Fans sollten statt einem blinden Hype hinterherzulaufen, einfach Ruhe bewahren. Sobald das Sommer-Update dann da sei, könnten sie es sich ansehen und sich anschließend eine Meinung darüber bilden. Wenn sie zu hohe Erwartungen hätten, wäre das allein ihre Schuld.

Was erhofft ihr euch vom GTA Online-Sommer-Update? Was erwartet ihr? Schreibt es uns in die Kommentare.