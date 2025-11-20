GTA Online – Neue Luxusvillen & Boni im November-Event sichern!

Es ist wieder Zeit für ein spannendes Event in GTA Online, das vom 20. bis zum 26. November 2025 läuft. Diese Woche stehen die Casinos im Mittelpunkt, und du hast die Möglichkeit, dort ordentlich abzukassieren, bevor im nächsten Monat die neuen Luxusvillen ins Spiel kommen. Rockstar Games hat einige aufregende Boni und Missionen vorbereitet, die du nicht verpassen solltest.

Mansions und neue Missionen

Welche neuen Inhalte erwarten dich? Rockstar Games plant, ein neues DLC mit Fokus auf Villen zu veröffentlichen. Diese prächtigen Immobilien werden von Prix Luxury Real Estate verkauft und die Bauarbeiten in den Vinewood Hills haben bereits begonnen. Du kannst die Baustellen in West und Ost Vinewood Hills besuchen, um einen ersten Blick auf die neuen Villen zu werfen.

Um dir den Kauf dieser teuren Objekte zu erleichtern, wurden die „Neue-Einträge-Missionen“ ins Spiel integriert. Du kannst bis zu 4x GTA$ und RP verdienen, wenn du diese Missionen erfolgreich abschließt. Außerdem gibt es das Prix Luxury Real Estate VIP-Programm, bei dem du bis zum 7. Dezember 2025 den Gold-Status erreichen kannst, um wertvolle Belohnungen für das nächste Update zu erhalten.

Boni und Belohnungen

Welche Belohnungen kannst du erwarten? Für den Abschluss der Neue-Einträge-Missionen bis zum 7. Dezember 2025 erhältst du bis zu 3 Millionen GTA$ Rabatt auf Villen, 1 Million GTA$ als Bonus und einen neuen Rockstar Games Varsity Crew Neck Sweater. Außerdem läuft das VIP-Programm weiter, bei dem du durch das Einloggen in GTA Online bis zu fünf exklusive Gegenstände erhalten kannst.

Diese Woche ist das FIB Priority File, die Black Box, im Fokus und bringt doppelte Belohnungen. Zudem stehen dir mehrere Raubüberfälle zur Verfügung, bei denen du Fahrzeuge wie den Enus Jubilee und Gallivanter Baller ST-D erbeuten kannst.

Casino- und Fahrzeugboni

Was gibt es im Casino zu gewinnen? Im Casino kannst du täglich am Glücksrad drehen, um den Dinka Jester Classic im Wert von 790.000 GTA-Dollar zu gewinnen. Mitglieder von GTA+ erhalten sogar zwei Drehungen alle 24 Stunden. Zudem kannst du am Prize Ride Challenge teilnehmen und den Gallivanter Baller ST freischalten, wenn du in der LS Car Meet Series zwei Tage in Folge in den Top 4 landest.

Diese Woche kannst du auch den Principe Deveste Eight als Premium Testfahrzeug auf PS5, Xbox Series X/S und PC ausprobieren. Die Teststreckenfahrzeuge sind der Nagasaki Hot Rod Blazer, Weeny Dynasty und Western Zombie Bobber.

Fahrzeug- und Waffenrabatte

Welche Fahrzeuge und Waffen sind reduziert? Der Luxusautos-Showroom in Rockford Hills bietet diese Woche den Karin Everon RS und Übermacht Revolter mit Sessanta Nove Monogrammlackierung an. In Simeons Auto Shop gibt es fünf Fahrzeuge, die du kaufen und testen kannst, darunter der Bravado Verlierer und Lampadati Furore GT.

Der Gun Van bietet eine Vielzahl von Waffen mit Rabatten an, darunter das schwere Gewehr und das Militärgewehr. Auch Wurfgegenstände wie Rohrbomben und Sprengfallen sind mit Rabatten erhältlich.

Rennen und Herausforderungen

Welche Rennen sind diese Woche verfügbar? In dieser Woche kannst du am Premiumrennen „Eight Figure Bonus“ teilnehmen. Die HSW-Zeitprüfung findet in East Vinewood statt, während die RC-Zeitprüfung auf der Baustelle I durchgeführt wird. Die reguläre Zeitprüfung ist in El Burro Heights angesetzt.

Die wöchentliche Herausforderung besteht darin, den Diamond Casino Heist zweimal abzuschließen, um die Diamond Strike-Weste und 100.000 GTA$ zu verdienen.

Rabatte und Boni

Welche Rabatte und Boni gibt es in dieser Woche? Du kannst das Casino Master Penthouse kostenlos erhalten und verschiedene Arcade-Immobilien sowie deren Upgrades mit einem Rabatt von 30 % kaufen. Weitere Fahrzeuge wie der Albany V-STR und Declasse Mamba sind ebenfalls reduziert.

Darüber hinaus gibt es 3x GTA$ und RP auf Open-Wheel-Rennen und 2x GTA$ und RP auf Missionen wie das Diamond Casino Heist Finale und Casino Story Missions. Die GTA+-Mitgliedschaft bietet zusätzliche Vorteile, darunter Zugang zu GTA Online und eine Vielzahl von Boni.

Was denkst du über die neuen Inhalte und Boni dieser Woche? Teile deine Meinung in den Kommentaren!