GTA Online-Hinweise auf GTA 6 entdeckt – so wird die Zukunft vorbereitet

Der jüngste Patch zu GTA Online mit dem Titel A Safehouse in the Hills scheint durch die kürzliche Verschiebung von GTA 6 unmittelbar beeinflusst worden zu sein. Laut neuen Informationen wurden ursprünglich geplante Inhalte geändert oder angepasst, um sich dem neuen Veröffentlichungszeitplan anzupassen. Besonders auffällig: Ein geplanter DLC-Name wurde in den Spieldateien umbenannt – und könnte eine direkte Verbindung zu GTA 6 zeigen.

Verborgene Hinweise im neuen Update

Welche versteckten Details entdeckten Data Miner? Beim Durchforsten der aktuellen Update-Dateien entdeckte der bekannte Dataminer Tex2, dass eine Karriereauszeichnung ursprünglich Sahara Surveillance hieß, inzwischen aber in KnoWay Out umbenannt wurde. Diese Information stammt direkt aus den Textdaten der entsprechenden Plakette des Missionserfolgs.

Interessant ist hierbei der Begriff „Sahara“ – eine fiktive Firma, die bereits in zwei offiziellen Screenshots zu GTA 6 auftauchte. Laut GTA-Wiki handelt es sich bei Sahara vermutlich um eine Parodie auf den Online-Versandgiganten Amazon. Zu sehen ist das Sahara-Logo unter anderem auf einer Kartonverpackung und an einer Arena in Vice City – der Spielwelt von GTA 6.

Geplante Story-Übergänge zwischen GTA Online und GTA 6?

Sind Anspielungen auf GTA 6 bereits in GTA Online enthalten? Sehr wahrscheinlich. Die Hinweise auf Sahara und die damit verbundenen Missionstitel deuten darauf hin, dass die Entwickler ursprünglich geplant hatten, die Linie zwischen GTA Online und GTA 6 durch inhaltliche Verbindungen weiter zu verwischen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Tex2 vermutet, dass dieser Inhalt mit einem DLC verbunden war, der ursprünglich näher am zunächst angepeilten Releasetermin für GTA 6 stattfinden sollte – dem 26. Mai 2026. Durch die offizielle Verschiebung auf den 19. November 2026 hat Rockstar Games den Zeitplan und offenbar auch Inhalte des GTA Online-Updates angepasst.

Ein möglicher Ausblick auf kommende Inhalte

Was folgt nach den KnoWay Out-Missionen? Nach Abschluss der neuen Missionen rund um KnoWay Out und der daran anschließenden „Michael”-Mission erhältst du im Spiel einen Anruf von Mr. Faber. Die Szene wirkt wie ein Setup für weitere Inhalte – und könnte der Auftakt für mindestens einen weiteren DLC sein, der 2026 erscheint, bevor GTA 6 endgültig veröffentlicht wird.

Rockstar hat es in den letzten Jahren regelmäßig geschafft, GTA Online durch neue Storys, Referenzen oder schleichende Inhalte zu erweitern, die thematisch in Richtung des nächsten großen Spiels hinführen. Die momentanen Hinweise deuten klar darauf hin, dass auch die Phase bis zum GTA 6-Launch aktiv genutzt wird, um Spieler durch GTA Online auf die neue Welt von Vice City einzustimmen.

Cut Content oder geschickte Vorbereitung?

Handelt es sich wirklich um entfernte Inhalte? Auch wenn nicht alle Inhalte offenbar wie zunächst geplant veröffentlicht wurden, bleibt unklar, ob Rockstar sie vollständig gestrichen hat – oder nur zurückhält. Durch die Verschiebung könnte ein zweiter Teil des Updates nachgereicht werden. So oder so sind die Verweise auf GTA 6 deutlich und zeigen die gewohnte Detailverliebtheit des Studios.

Mit Updates wie A Safehouse in the Hills treibt Rockstar nicht nur die Geschichte innerhalb von GTA Online voran, sondern bereitet auch auf die Zukunft vor – eine Zukunft, die Vice City heißt.

Was hältst du von diesen möglichen Verbindungen zwischen GTA Online und GTA 6? Glaubst du, Rockstar streut bewusst mehr Storyteaser als früher? Teile deine Gedanken gerne in den Kommentaren!