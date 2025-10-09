GTA Online Halloween-Event: UFO-Sichtungen und mehr ab Oktober 2025

Diese Woche ist es wieder soweit: Ein neues GTA Online Event steht an, und es verspricht spannend zu werden. Rockstar Games setzt das Halloween-Event mit einer Reihe von schaurigen Aktivitäten fort. Die Event-Woche läuft vom 9. Oktober 2025 bis zum 15. Oktober 2025 und bietet eine Vielzahl von Boni, Rabatten und mehr.

Das Halloween-Event kehrt zurück

Welche Halloween-Aktivitäten erwarten dich? Die Halloween-Aktivitäten sind zurück! Das Judgement Day-Event, das Phantom Car und die Cerberus Surprise-Events sind wieder dabei. Ab dem 14. Oktober 2025 kannst du in Süd-San Andreas UFOs sichten. Die Inhalte der letzten Woche, wie das Cayo Perico Survival, Jack O‘ Lanterns Sammelobjekte, das Besessene Tiere Zufallsevent sowie Halloween-Masken, Gesichtsbemalungen, Wackelköpfe und mehr, sind weiterhin aktiv.

Logge dich bis zum 15. Oktober 2025 in GTA Online ein, um die Gelbe Vintage Hexenmaske zu erhalten. Zusätzlich gibt es eine mehrwöchige Herausforderung mit mehreren Belohnungen. Wenn du die ersten drei Wochen der wöchentlichen Herausforderungen in diesem Monat abschließt, erhältst du die Vinewood Undead Collection. Diese Woche kannst du die Herausforderung weiter unten im Artikel finden.

Modus-Updates und FIB-Prioritätsdateien

Welche Updates gibt es in den Spielmodi? Der Modus Judgement Day kehrt zusammen mit den Glass Heroes, Kortz, Maibatsu Motors, Quarry, Scrapyard, Underpass und Vespucci Canals Überlebenskämpfen zurück. Die Halloween Community Series bleibt aktiv, während Beast vs. Slasher und Cayo Perico Survival deaktiviert wurden.

Die FIB-Prioritätsdatei in GTA Online in dieser Woche ist die Brute Force-Datei, die doppelte Belohnungen bietet.

Salvage Yard Raubüberfälle und Casino-Podiumsfahrzeug

Welche Raubüberfälle und Fahrzeuggewinne gibt es? Die Salvage Yard Raubüberfälle umfassen den Duggan-Raub mit dem Invetero Coquette D10, den Cargo Ship-Raub mit dem Benefactor Schlagen GT und den Gangbanger-Raub mit dem Bravado Greenwood.

Diese Woche kannst du im Casino in GTA Online am Glücksrad drehen, um die Chance zu haben, den Dinka Kanjo SJ zu gewinnen, dessen Wert bei 1.370.000 Euro liegt. GTA+ Mitglieder erhalten jetzt zwei Drehungen pro 24 Stunden.

Fahrzeug-Herausforderungen und Testfahrzeuge

Welche Fahrzeug-Herausforderungen erwarten dich? Platziere dich in dieser Woche unter den Top 5 in einer LS Car Meet Serie, um den Vapid Clique Wagon als Preisfahrzeug freizuschalten, der einen Wert von 1.205.000 Euro hat. Das Premium-Testfahrzeug dieser Woche ist der Grotti Stinger TT für PS5-, Xbox Series X/S- und PC-Spieler.

Die Teststreckenfahrzeuge dieser Woche sind der Dewbauchee Rapid GT, der Lampadati Pigalle und der Vapid Hustler. Im Luxus-Autos Autohaus in Rockford Hills stehen der Declasse Yosemite 1500 und der Invetero Coquette D5 zum Kauf bereit.

Waffen, Rüstungen und Rabatte

Welche Angebote gibt es diese Woche? Im Gun Van findest du diese Woche eine Auswahl an Waffen und Rüstungen mit bis zu 50% Rabatt für GTA+ Mitglieder. Zu den Waffen gehören der Shocker, der Kompakte EMP-Werfer und das Taktische SMG. Die Rüstungen reichen von Superleichter bis Super Schwerer Rüstung.

Zusätzlich gibt es Rabatte auf Halloween-Masken (100% Rabatt), Dokumentenfälschungsbüros, Arena War Outfits und viele Fahrzeuge, darunter der Albany Fränken Stange und der Albany Lurcher mit einem Rabatt von 30%.

Bonusaktionen und wöchentliche Herausforderungen

Welche Boni und Herausforderungen bietet die Woche? Es gibt doppelte GTA$ und RP für den Verkauf von Dokumentenfälschungen und für die Teilnahme an Judgement Day und der Halloween Community Series. Die wöchentliche Herausforderung besteht darin, drei Taxi-Arbeiten abzuschließen, wofür du die Verwitterte Vintage Mumienmaske und 200.000 GTA$ erhältst.

Was hältst du von den Ereignissen und Angeboten dieser Woche in GTA Online? Teile deine Meinung in den Kommentaren!