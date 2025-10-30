GTA 6-Werbung in New York ist Fake – das steckt wirklich dahinter

Die Gerüchteküche rund um Grand Theft Auto VI (GTA 6) brodelt seit geraumer Zeit unaufhörlich. Kürzlich verbreitete sich die Nachricht, dass Rockstar Games angeblich begonnen habe, GTA 6 auf Werbetafeln am Times Square zu bewerben. Doch diese Spekulationen sind unbegründet.

Kein GTA 6 auf Times Square

Was hat die Gerüchte ausgelöst? In einem neuen YouTube-Video, das am 29. Oktober 2025 veröffentlicht wurde, soll angeblich eine Werbetafel mit Werbung für GTA 6 zu sehen sein. Diese Informationen wurden von einem Discord-Nutzer namens KarimouDZ entdeckt und schnell auf Twitter von verschiedenen GTA 6-News-Accounts verbreitet. Doch bei genauerem Hinsehen entpuppt sich dies als Missverständnis. Die Tafel bewarb tatsächlich den zweiten Trailer des Spiels und war eine Werbung von YouTube, nicht von Rockstar Games.

Wie kam es zu diesem Missverständnis? Der YouTuber Gtamen stellte fest, dass die Werbung am 15. Mai 2025 aufgestellt wurde, eine Woche nach Veröffentlichung des zweiten Trailers. Dies wurde durch den YouTube-Kanal Commercial Break, der die tägliche Werberotation am Times Square dokumentiert, bestätigt. Weitere Werbungen von YouTube waren ebenfalls zu sehen, die für andere Videos und nicht nur für GTA warben.

Entwicklung und Erwartungen an GTA 6

Was können wir von GTA 6 erwarten? Grand Theft Auto VI ist als actiongeladenes Open-World-Spiel konzipiert, das im fiktiven US-Bundesstaat Leonida spielt, der auf Florida basiert. Die Geschichte dreht sich um das kriminelle Duo Jason Duval und Lucia Caminos. Die Spieler können die offene Welt von Leonida erkunden, die hauptsächlich aus der an Miami angelehnten Stadt Vice City besteht. Rockstar Games, bekannt für seine satirischen Darstellungen moderner Kultur, plant, auch in GTA 6 aktuelle Themen wie soziale Medien und Influencer-Kultur zu thematisieren.

Wann ist mit einer Veröffentlichung zu rechnen? Nachdem die Entwicklung von GTA 6 bereits 2014 begonnen wurde, ist die Veröffentlichung für den 26. Mai 2026 geplant. Trotz der langen Entwicklungszeit hat Rockstar Games nur spärlich Informationen preisgegeben, was die Erwartungen und Spekulationen der Community weiter angeheizt hat. Die Leaks in 2023 zählten zu den größten der Videospielgeschichte, was die Spannung nur noch weiter verstärkte.

Rockstar Games und die Zukunft

Wie prägt Rockstar Games die Gaming-Welt? Rockstar Games, gegründet 1998 in New York City, hat sich als einer der führenden Publisher im Bereich der Action-Adventure-Spiele etabliert. Mit der Grand Theft Auto-Serie, die über 200 Millionen Mal verkauft wurde, hat Rockstar Games einen bleibenden Eindruck in der Gaming-Welt hinterlassen. Auch andere Franchises wie Red Dead, Midnight Club und Max Payne haben großen Erfolg gehabt.

Was bedeutet dies für die Fans? Für viele Fans ist die Veröffentlichung von GTA 6 ein lang ersehntes Ereignis. Die Community, die sich um das Spiel gebildet hat, ist äußerst engagiert und spekuliert eifrig über neue Inhalte. Trotz der Gerüchte und Spekulationen sollte man jedoch die offiziellen Ankündigungen von Rockstar abwarten, um nicht auf falsche Informationen hereinzufallen.

