GTA 6: Skrillas viraler Hit „Doot Doot 6 7“ sorgt für Furore im Spiel

Skrilla, ein aufstrebender Rapper aus Philadelphia, hat kürzlich behauptet, dass sein viraler Song „Doot Doot 6 7“ im kommenden Spiel Grand Theft Auto VI (GTA 6) zu hören sein wird. Diese Ankündigung hat in den sozialen Medien sowohl Begeisterung als auch Skepsis ausgelöst. Für diejenigen, die mit dem „6 7“-Meme nicht vertraut sind: Es entstand aus Skrillas Song und wurde Anfang 2025 durch Plattformen wie TikTok und Instagram populär. Der Song hat sich in der Online-Kultur fest etabliert und ist besonders bei der Generation Alpha beliebt.

Die Bedeutung des „6 7“-Memes

Was steckt hinter dem „6 7“-Meme? Das Meme basiert auf einer Passage in Skrillas Song, in der der Ausdruck „6 7“ vorkommt. Es hat sich schnell verbreitet und eine Vielzahl von Memes inspiriert, bei denen Menschen einfach „6 7“ sagen. Diese Phrase hat sich als Running Gag in der Online-Community etabliert und wurde zu einem festen Bestandteil der Internetkultur.

In einem Podcast-Interview sprach Skrilla über seine Leidenschaft für Videospiele, insbesondere Grand Theft Auto. Er erwähnte, dass er ein großer Fan der Serie ist und seine Spielfigur in GTA Online ihm selbst nachempfunden ist. Dies führte zu seiner Behauptung, dass sein Song „Doot Doot 6 7“ im nächsten GTA-Teil als Radiostationstrack enthalten sein wird.

GTA 6 und die Einbindung von Musik

Wie beeinflusst Musik das Spielerlebnis in GTA 6? Die Grand Theft Auto-Reihe ist bekannt für ihre umfangreichen Soundtracks, die das Spielerlebnis bereichern. Verschiedene Künstler haben bereits behauptet, dass ihre Musik im kommenden GTA 6 enthalten sein wird. So hat ScHoolboy Q letztes Jahr angekündigt, dass seine Musik im Spiel zu hören sein wird, während T-Pain und Jermaine Dupri ebenfalls ihre Beteiligung angedeutet haben. Ein Leak deutet darauf hin, dass DJ Khaled eine eigene Radiostation im Spiel moderieren wird.

Rockstar Games hat mit der Einbindung von Musik in ihre Spiele immer ein besonderes Gefühl für Trends bewiesen. Die Einbindung von Skrillas Song könnte eine Verbindung zur jüngeren Generation herstellen, die mit den Memes und der TikTok-Kultur vertraut ist.

Die Welt von GTA 6

Was wissen wir über die Spielwelt von GTA 6? GTA 6 wird in der fiktiven US-amerikanischen Region Leonida spielen, die auf Florida basiert. Die Spielwelt umfasst sowohl die von Miami inspirierte Stadt Vice City als auch ländliche und subtropische Gebiete. Die Geschichte folgt einem kriminellen Pärchen und verspricht, die satirische und gesellschaftskritische Tradition der Serie fortzusetzen.

Die Veröffentlichung von GTA 6 ist für den 26. Mai 2026 geplant. Die Erwartungen an das Spiel sind hoch, insbesondere nach einem der größten Leaks in der Geschichte der Videospielindustrie im September 2023. Rockstar Games, bekannt für seine detailreichen und immersiven Spielwelten, verspricht mit GTA 6 ein weiteres Meisterwerk zu liefern.

Skrillas Aufstieg und Einfluss

Wie hat Skrilla es geschafft, viral zu gehen? Skrilla, mit bürgerlichem Namen Jemille Edwards, stammt aus Philadelphia und mischt Philadelphia Drill mit Detroit-inspirierter Produktion. Seine Musik, die oft persönliche Kämpfe und spirituelle Elemente thematisiert, hat sich auf TikTok schnell verbreitet. Sein Song „Doot Doot“ wurde insbesondere durch seine eingängige Melodie und den „6 7“-Trend populär.

Seine Karriere begann mit Singles und Mixtapes, bevor er 2023 bei Priority Records unter Vertrag genommen wurde. Sein kreativer Stil und sein einzigartiger Sound haben ihm den Titel als einer der heißesten Rapper Philadelphias eingebracht.

Was denkst du über Skrillas mögliche Beteiligung an GTA 6? Teile deine Meinung in den Kommentaren!