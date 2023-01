Davon wird zumindest in einem offiziellen Schreiben von Microsoft ausgegangen. Auch IMDb haben ihre Angaben inzwischen auf 2024 geändert. Der Teufel steckt wie so oft im Detail. Microsoft schreibt:

2013 war das GTA 5 und 2018 Red Dead Redemption 2 . Dass aber mehr als die ersten Trailer dieses Jahr veröffentlicht werden, ist eher unwahrscheinlich. Auf der Website IMDb gab es ursprünglich Informationen Angaben zu einem Release in 2025 , was mittlerweile angepasst wurde.

Viele Fans gehen fest davon aus, dass es zum Super Bowl am 12. Februar erstes „offizielles“ Bildmaterial zu sehen gibt. Zu der These passt, dass der Entwickler i n der Regel alle 5 Jahre ein großes Spiel veröffentlicht.

BELIEBTE NEWS

The Last of Us: Serie sorgt dafür, dass 70er-Jahre-Song auf Spotify explodiert

GTA 6: Meldung von Rockstar lässt Fans hoffen – ist ein Release in Sicht?

The Mandalorian: Ist dies der Grund, für den die Mandalorianer vereint in den Kampf ziehen?

The Last of Us-Serie: Preview-Trailer zu Episode 4 kündigt großen Ärger für Joel und Ellie an

The Witcher: Netflix soll trotz Cavill-Abgang eine fünfte Staffel planen

Dead Space Remake im TEST: Glorreiche Rückkehr eines Horror-Klassikers

Brandstiftung: Ermittlung wegen Feuer im Grubenhaus der Naturensöhne

Trophäen in Dead Space Remake: Leitfaden für Platin

The Last of Us-Serie: Wann kommt Folge 4? Episoden-Guide

Dead Space: Unmöglich, härtesten Schwierigkeitsgrad freischalten im Remake