GTA 6 in Vice City? Spielwelt und Setting immer wahrscheinlicher

GTA 5 mit GTA Online gibt es jetzt schon seit 7 Jahren. In 2013 erschien der Blockbuster-Titel erstmals für die Xbox 360 und PS3. Daraufhin erfolgten zahlreiche Re-Releases für die PS4, Xbox One und den PC. Zuletzt wurde das Spiel sogar im hauseigenen Rockstar Games Launcher veröffentlicht.

Aber wann erscheint GTA 6? Rockstar Games könnte jetzt schon seit Jahren an dem Spiel arbeiten. Offizielle Informationen wie eine Ankündigung des Titels gibt es bislang noch nicht. Und trotzdem kursieren zahlreiche Gerüchte im Netz, die auf Release-Zeitraum, Story und Charaktere oder gar einen VR-Modus deuten. Die Leaks, die im Vorfeld die Runde machen, erscheinen jedoch nicht unbedingt glaubhaft, da es zumeist keine wirklichen Indize gibt, nur Annahmen und Spekulationen.

Heißt GTA 6 wirklich GTA VICE? Schauplatz-Theorie verdichtet sich

Nun schon häufiger wurde das Vice City-Setting ins Gespräch gebracht. Aber warum eigentlich?

GTA 6: Alles spricht von Vice City

Viele Gerüchte deuten auf ein „Grand Theft Auto 6“ in Vice City hin. Diese Annahme reicht bis ins Jahr 2015 zurück. Seither sei nicht nur das Setting geleakt, sondern auch die Tatsache, dass es einen männlichen und einen weiblichen Hauptcharakter gibt. Die Gerüchte halten sich wacker, doch keine Variable ist so konstant wie die VICE, die direkt auf GTA VI, also GTA 6 deutet.

Spielt GTA 6 in Vice City?

Tatsächlich ist das die einzige bemerkenswerte Tatsache an all dem Gerede. Es ist die Tatsache, dass so viele Gerüchte und Spekulationen auf ein virtuelles Miami im GTA-Universum deuten.

Denn hier gibt es eine auffällige Parallele. Im Vorfeld vor der Veröffentlichung von „Grand Theft Auto 5“ gab es keine vermeintliche Insider-Meldung, die nicht von einem Los Santos sprach. Und wie wir heute wissen, ist es schließlich Los Santos geworden. Die Auffälligkeit der ähnlichen Konstante ist womöglich das einzige Indiz dafür, dass wir schon jetzt einen ersten Hinweis auf das Setting haben.

Wie wahrscheinlich ist Vice City als Spielwelt?

Wenn wir uns die vorangegangen Spiele seit „Grant Theft Auto 3“ einmal ansehen, wäre Vice City die einzige Möglichkeit, die in das Schema passen würde.

Während GTA: San Andreas und GTA 5 an Kalifornien und Los Angeles angelehnt sind, verschlägt es die Spieler in GTA 3 und GTA 4 nach Liberty City (New York). Lediglich Miami fehlt in dieser Rotation. GTA 6 könnte nach GTA: Vice City demnach als nächstes folgen, wenn sich Rockstar Games weiterhin auf diese drei Hauptstädte vom Einfluss auf die Spielwelt bezieht.

Wichtig ist, dass es schließlich nicht nur Miami sein muss, das Setting könnte von umliegenden Städten inspiriert sein. So würde GTA 6 eher in die „GTA: San Andreas“-Kerbe schlagen, das bekanntermaßen auch Einflüsse aus Nevada und Arizona beinhaltet.

„GTA: San Andreas“ mit den multiplen Einflüssen hat mit GTA 5 (Los Santos) einen ersten Ableger gefunden. Womöglich folgen weitere Ableger in San Fiero (San Francisco) und Las Venturas (Las Vegas)? Das ist zwar denkbar, aber Vice City würde durchaus am meisten Sinn ergeben.

Offiziell: GTA 6 erscheint nicht vor April 2021!

Aber vielleicht wählen sie auch ein ganz neues Setting? Bis wir diese Frage final klären können, müssen wir die offizielle Ankündigung von Rockstar Games abwarten. Am Ende bleibt es also offen, ob Rockstar Games nicht doch ein anderes Setting gewählt hat. In jedem Fall ist es eine spannende Angelegenheit und wir können einen ersten Teaser-Trailer kaum abwarten.

Welche Stadt hättet ihr gerne in digitaler GTA-Form? Irgendwelche Wünsche? Schreibt uns diese gerne nachfolgend in die Kommentare und diskutiert mit uns!