In den letzten Monaten sind immer wieder neue Spekulationen in der Community aufgetaucht und die Gerüchteküche kommt so schnell nicht zum Erliegen. Aktuell ist der name von GTA 6 wieder im Gespräch, der laut einiger Stimmen „GTA VICE“, also GTA VI (CE) lauten könnte.

Gewinnt das Motorrad Nagasaki Shotaro am Glücksrad in GTA Online

Ort: Wo spielt GTA VICE?

Doch bei dem Namen VICE soll es sich keineswegs um einen Zufall handeln, dass dieser so schön mit GTA VI harmoniert. Er soll nämlich auf das Setting des neuen Spiels deuten.

Laut der Stimme aus der Community soll sich im aktuellen DLC zu GTA Online unter anderem ein Hinweis versteckt halten. Dieser deutet neben Vice City (Miami, Florida) auf weitere Schauplätze. Neben dem bekannten Schauplatz aus GTA: Vice City soll es die Spieler also noch über die Grenze von Amerika nach Mexiko verschlagen. Auch Michigan und Chicago sind im Gespräch.

Wichtig ist jedoch, dass die geographischen Anhaltspunkte von der Height of Society-Rennstrecke originalgetreu nachgestellt wurden. Laut einigen Reddit-Usern sei dies kein Zufall.

© Tenet007

Hier ist die Rede davon, dass der nächste GTA-Ableger GTA VICE lauten wird, der all diese Örtlichkeiten in „GTA 6“ verbinden soll. Ob dem so sein wird, lässt sich aktuell allerdings immer noch nicht bestätigen. Von Rockstar Games gibt es bis heute keine offizielle Stellungnahme, ob der Titel überhaupt entwickelt wird. So bleibt schließlich nur abzuwarten, ob das preisgekrönte GTA 5 einen Nachfolger erhalten wird.

Falls ihr jedoch mehr über die aktuellen Gerüchte erfahren möchtet, dann schaut auf unserer Übersichtsseite vorbei. Hier in unserem Hub erhaltet ihr alle aktuellen News-Meldungen und mehr Infos zum Beispiel zur Frage, wann GTA 6 erscheinen könnte.