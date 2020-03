In dieser Woche ist Entwickler Rockstar Games mal wieder besonders großzügig, gibt es doch für alle Spieler in GTA Online einen satten Geldbonus abzustauben. Was ihr dafür genau machen müsst, erklären wir euch weiter unten in unserem Beitrag.

Das neue Podiumsfahrzeug am Glücksrad

Denn auch am Glücksrad im Casino von Los Santos könnt ihr wie gewohnt einen hochpreisigiges Fahrzeug gewinnen. In dieser Woche handelt es sich dabei um das Motorrad Nagasaki Shotaro. Alle Einzelheiten zu dem Zweirad haben wir euch in einem separaten Beitrag zusammengefasst.

Doppelte Belohnungen in GTA Online

Nicht nur bloß doppelte, sondern gleich dreifache GTA-Dollar und Erfahrungspunkte erwarten euch passenderweise beim Gegnermodus Deadline mit der Nagasaki Shotaro. Ebenfalls die dreifache Packung an Boni gibt es bei allen Konkurrenzkämpfen.

© Rockstar Games

Rabatte und Vorteile

Derzeit erhaltet ihr 40 Prozent Rabatt auf Motorrad-Immobilien und entsprechende Erweiterungen sowie zusätzlich 35 Prozent Rabatt in der Motorradwerkstatt eures Clubhauses.

„Verdient ein nettes Sümmchen, indem ihr euch Konkurrenzkämpfe liefert und erbeutete Fracht in eurem Lagerhaus abliefert. Zusätzlich zu dem Vorrat an illegalen Waren werden eure Mühen mit dreifachen GTA$ & RP belohnt.“

Oppressor Mk II – 30 % Rabatt

MC-Immobilien – 40 % Rabatt

Erweiterungen für alle MC-Immobilien – 40 % Rabatt

Ocelot Locust – 40 % Rabatt

MC-Clubhaus-Motorradwerkstatt – 35 % Rabatt

Hakuchou Drag – 35 % Rabatt

Western Rampant Rocket – 35 % Rabatt

Holt euch 1 Million GTA-Dollar!

Die eingangs erwähnten 1 Million GTA-Dollar erhalten Twitch-Prime-Mitglieder in „GTA Online“, die ihr Konto mit dem im Rockstar Games Social Club verbunden haben. Das Geld wird innerhalb von 72 Stunden auf euer Konto bei der Maze Bank überwiesen.

Weitere Twitch-Prime-Vorteile bestehen aus:

Kostenlose Spielhalle

Erhaltet innerhalb von 72 Stunden eine komplette Rückerstattung beim Kauf der Pixel-Pete’s-Spielhalle in Paleto Bay.

Erhaltet innerhalb von 72 Stunden eine komplette Rückerstattung beim Kauf der Pixel-Pete’s-Spielhalle in Paleto Bay. 80 % Rabatt auf zwei Fahrzeuge

Spart 80 % beim Kauf des Pegassi Tempesta und des Vapid FMJ.

Spart 80 % beim Kauf des Pegassi Tempesta und des Vapid FMJ. Weitere 10 % Rabatt

Erhaltet weitere 10 % Rabatt auf alle oben genannten Rabatte dieser Woche.

Wichtig: Diese Vorteile sind nur bis zum 31. März 2020 gültig. Ihr solltet euch also nicht allzu viel Zeit lassen.