GTA 5 läuft plötzlich im Browser und verschwindet kurz darauf wieder

GTA 5 direkt in Google Chrome spielen? Ein inoffizielles Fanprojekt hat genau damit für Aufmerksamkeit gesorgt. Am 6. Oktober verbreiteten sich Aufnahmen, die Rockstars Open-World-Spiel in einem Browserfenster zeigen. Lange blieb die öffentlich zugängliche Version allerdings nicht erreichbar.

Wie VideoCardz berichtet, zeigte der X-Nutzer Pixel Gamer 4k die inoffizielle Browserfassung von GTA 5 in Google Chrome auf einem Apple-Rechner mit M3-Pro-Chip.

GTA 5 offenbar direkt im Browser ausgeführt

Das Besondere an dem Projekt: Die verfügbaren Berichte sprechen dafür, dass GTA 5 lokal innerhalb des Browsers ausgeführt wurde. Es handelte sich demnach offenbar nicht einfach um einen Cloud-Gaming-Stream, bei dem ein entfernter Rechner das Spiel berechnet und nur das Bild überträgt.

Die genaue Umsetzung war in den ersten Berichten noch unklar. Ein Nutzer, der die Fassung nach eigenen Angaben für den Offline-Betrieb angepasst hat, beschreibt inzwischen auf Reddit eine Kombination aus WebAssembly und WebGPU. Damit würden Spielcode und Grafikberechnung im Browser verarbeitet. Eine unabhängig geprüfte technische Dokumentation liegt dazu allerdings nicht vor.

Die genannten 700 MB sind nicht das gesamte Spiel

In den ersten Meldungen war von ungefähr 700 MB Download vor dem Spielstart die Rede. Daraus lässt sich jedoch nicht ableiten, dass die komplette Spielwelt auf diese Größe geschrumpft wurde.

Bereits VideoCardz weist darauf hin, dass weitere Inhalte während des Spielens nachgeladen werden könnten. Laut dem Reddit-Beitrag zur Offline-Fassung werden rund 20 GB Spieldaten über einen lokalen Server bereitgestellt und im Browser gespeichert.

Der Verzicht auf die übliche PC-Installation bedeutet also nicht, dass GTA 5 ohne größere Datenmengen auskommt.

Browserprojekt nach wenigen Stunden nicht mehr erreichbar

Die öffentlich zugängliche Fassung verschwand bereits wenige Stunden nach ihrer Verbreitung wieder. Zeitweise erschienen Fehlermeldungen statt des Spiels.

Einige Berichte führen das auf ein Eingreifen von Rockstar beziehungsweise Take-Two zurück. Ein bestätigter Grund für die Abschaltung liegt jedoch nicht vor.

Eine offizielle Browserfassung ist das Projekt ohnehin nicht. Die Aufnahmen zeigen vor allem ein ungewöhnliches Technikexperiment – ob die gesamte Kampagne zuverlässig spielbar war, bleibt unklar.

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