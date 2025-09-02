Graham Greene mit 73 Jahren gestorben – Ein Oscar-nominierter Schauspieler

Der kanadische Schauspieler Graham Greene, bekannt für seine Rollen in Filmen wie „Der mit dem Wolf tanzt“ und als Rains Fall in „Red Dead Redemption 2„, ist im Alter von 73 Jahren verstorben. Greene, ein Mitglied der First Nations, wurde am 22. Juni 1952 geboren und verstarb am 1. September 2025 nach langer Krankheit in einem Krankenhaus. Seine Karriere begann in den 1970er Jahren auf der Bühne, bevor er in Film und Fernsehen berühmt wurde. Sein Durchbruch gelang ihm mit der Rolle des Kicking Bird im Film „Der mit dem Wolf tanzt“ im Jahr 1990, für die er eine Oscar-Nominierung als bester Nebendarsteller erhielt.

Greene hat im Laufe seiner Karriere in zahlreichen Filmen und Fernsehserien mitgewirkt, darunter „Die Hard – Jetzt erst recht“, „The Green Mile“ und „Wind River“. Neben seiner Oscar-Nominierung erhielt er auch einen Grammy Award, einen Gemini Award, einen Canadian Screen Award und einen Dora Mavor Moore Award. Im Jahr 2025 wurde ihm der Governor General’s Performing Arts Award verliehen, eine der höchsten Auszeichnungen für darstellende Kunst in Kanada.

Graham Greene in Red Dead Redemption 2

Was machte Greene in Red Dead Redemption 2 so bemerkenswert? In dem 2018 veröffentlichten Videospiel „Red Dead Redemption 2“ sprach Greene die Rolle des Rains Fall, eines Häuptlings der Wapiti. Die Figur ist bekannt für ihre friedliche und nachdenkliche Art inmitten eines gewalttätigen Umfelds. Rains Fall steht vor der Herausforderung, sein Volk vor der Unterdrückung und Landenteignung durch die US-Regierung zu schützen, während sein eigener Sohn einen verlorenen, gewalttätigen Krieg führt.

Die Darstellung von Rains Fall durch Greene wurde von vielen, einschließlich des Autors und Produzenten Dan Houser, gelobt. Houser sagte über Greene:

Greene hat einen brillanten Job gemacht, diesen Häuptling zum Leben zu erwecken.

Greene verlieh der Figur eine Tiefe, die sie zu einem der herausragenden Charaktere im späten Verlauf des Spiels machte und eine neue Art von Mentor für den Protagonisten Arthur Morgan darstellte.

Ein bleibendes Erbe

Wie wird Graham Greene in Erinnerung bleiben? Greene wird in der Unterhaltungswelt als Mann der Moral und des Charakters in Erinnerung bleiben. Sein Beitrag zur Darstellung indigener Kulturen und Charaktere in Film, Fernsehen und Videospielen hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Sein Agent beschrieb ihn als einen großartigen Mann von Moral, Ethik und Charakter, der ewig vermisst werden wird.

Die Gaming-Community wird sich besonders an seine Leistung in „Red Dead Redemption 2“ erinnern, einem der bedeutendsten Titel der achten Konsolengeneration. Das Spiel selbst war ein massiver Erfolg und gilt als eines der besten Videospiele, das mehr als 77 Millionen Mal verkauft wurde.

Was denkst du über Graham Greenes Leistung in „Red Dead Redemption 2" und seine Karriere insgesamt?