Goldene Flaschenverschlüsse in Pokémon Go – Lohnt sich der Einsatz?

Golden Flaschenverschlüsse sind endlich in Pokémon Go angekommen und bringen eine spannende Neuerung mit sich. Ursprünglich in den Pokémon-Spielen Sonne und Mond eingeführt, ist dieses seltene Item der Schlüssel, um jedes Pokémon kampfbereit zu machen – vorausgesetzt, du kannst es dir leisten.

Wie erhältst du einen Goldenen Flaschenverschluss in Pokémon Go?

Was ist der einzige Weg, um einen Goldenen Flaschenverschluss zu bekommen? Derzeit gibt es nur eine Möglichkeit, einen Goldenen Flaschenverschluss in Pokémon Go zu erhalten: den Kauf des Deluxe Go Pass für das Event „Ancients Recovered“. Dieses Event läuft vom 23. Juni 2025 um 10 Uhr bis zum 29. Juni 2025 um 18 Uhr. Dabei ist es wichtig zu beachten, dass dieser Deluxe Go Pass ein separates Ticket ist und nicht mit dem Standard-Juni-Pass verwechselt werden sollte. Der Preis beträgt 20 Euro.

Um den Goldenen Flaschenverschluss zu erhalten, musst du Go-Punkte sammeln und Belohnungsränge freischalten. Er ist die letzte Belohnung des Go Pass und erfordert das Erreichen von Rang 100. Du solltest den Pass nur kaufen, wenn du genügend Zeit hast, um alle Level zu absolvieren. Beachte auch, dass der Goldene Flaschenverschluss am 29. Juni 2025 um 23:59 Uhr lokalzeit abläuft. Das bedeutet, du hast etwas über eine Woche Zeit, um ihn zu nutzen.

Wie verwendest du einen Goldenen Flaschenverschluss in Pokémon Go?

Was musst du tun, um die Flaschenverschlüsse zu nutzen? Um den Goldenen Flaschenverschluss zu verwenden, musst du ein gewünschtes Pokémon auswählen und den Flaschenverschluss aktivieren. Dies gibt dir ein Jahr Zeit, um eine Reihe von Aufgaben zu erledigen, die die Werte deines Pokémon erhöhen.

Für den Angriff musst du mit dem Pokémon kämpfen. Für die Verteidigung muss die Bindung zwischen dir und dem Pokémon gestärkt werden. Für KP musst du PokéStops drehen, Kumpel-Bonbons verdienen oder andere Erkundungsaufgaben abschließen. Derzeit ist noch unklar, wie viele dieser Aufgaben erforderlich sind, um jeden Wert vollständig zu maximieren. Die Anzahl der Aufgaben hängt wahrscheinlich davon ab, wie viele Punkte jeder Wert benötigt, um das Maximum zu erreichen.

Lohnt sich die Mühe für den Goldenen Flaschenverschluss?

Ist der Aufwand gerechtfertigt? Während dieses neue Item sehr nützlich für diejenigen ist, die ein weniger starkes Lieblingspokémon für ihr Wettbewerbsteam trainieren möchten, ist es nicht einfach, die Rang-100-Anforderung zu erfüllen, um einen Goldenen Flaschenverschluss zu erhalten. Diejenigen, die es schaffen, haben viel Arbeit vor sich, um alle Werte zu maximieren. Dennoch könnten viele den Goldenen Flaschenverschluss in Pokémon Go als lohnenswert empfinden, sowohl hinsichtlich der finanziellen als auch der zeitlichen Investitionen, die notwendig sind, um das Beste daraus zu machen.

Was denkst du über die Einführung der Goldenen Flaschenverschlüsse in Pokémon Go? Ist es den Aufwand wert, oder bleibst du lieber bei den traditionellen Trainingsmethoden? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!