God of War-Avatare gratis für PS Plus-Mitglieder ab August 2025!

Ein neues kostenloses Angebot für God of War hat PlayStation-Fans auf der ganzen Welt überrascht. Ab dem 5. August 2025 können alle, die über ein aktives PlayStation Plus-Abonnement verfügen, eine Reihe von PSN-Avataren kostenlos erhalten. Dieses Angebot gilt für alle PlayStation-Konsolen, einschließlich PS4, PS4 Pro, PS5 und PS5 Pro, sofern ein PS Plus-Abonnement vorhanden ist.

Das Überraschende an diesem Angebot ist, dass es sich nicht um ein neues God of War-Spiel handelt, sondern um eine Reihe von Avataren, die zur Feier des 15-jährigen Jubiläums von PlayStation Plus veröffentlicht werden. Die Avatare sind exklusiv für God of War Ragnarok und enthalten keine klassischen God of War-Charaktere. Daher könnten einige von euch, die sich auf ältere Designs gefreut haben, enttäuscht sein.

Voraussetzungen für die Freischaltung

Welche Bedingungen müssen erfüllt werden? Das Einzige, was du tun musst, um die neuen God of War-Avatare zu erhalten, ist ein aktives Abonnement bei PlayStation Plus. Es spielt keine Rolle, ob du dein Abonnement vor oder nach der Veröffentlichung des Angebots abgeschlossen hast. Wichtig ist nur, dass du zum Zeitpunkt der Einlösung ein aktives Abonnement besitzt.

Ein weiterer Vorteil ist, dass du das Abonnement nicht beibehalten musst, nachdem du die Avatare freigeschaltet hast. Einmal heruntergeladen, bleiben sie in deiner Sammlung und du kannst sie jederzeit verwenden.

Weitere PlayStation Plus-Inhalte

Welche anderen Spiele sind Teil des Angebots? Neben God of War sind auch Avatare für Twisted Metal Teil des Angebots. Dies könnte ein Hinweis auf zukünftige Veröffentlichungen oder Kooperationen sein, da Twisted Metal eine neue TV-Show hat. Andere Spiele, die in diesem Zusammenhang erwähnt werden, sind Cyberpunk 2077 und Hogwarts Legacy, die jedoch keine neuen Entwicklungen oder Fortsetzungen in naher Zukunft erwarten lassen.

Es bleibt abzuwarten, ob Sony weitere Franchises in das Angebot aufnehmen wird. Die Auswahl der Spiele und Avatare zeigt jedoch, dass Sony bereit ist, aus seinem umfangreichen Katalog zu schöpfen und beliebte Titel wie God of War und Twisted Metal in den Vordergrund zu stellen.

Ausblick auf die Zukunft

Was könnte die Zukunft für God of War bereithalten? Während es derzeit keine neuen God of War-Spiele oder -Inhalte gibt, bleibt die Möglichkeit bestehen, dass Sony in naher Zukunft Überraschungen parat hat. Die Veröffentlichung der Avatare könnte ein erster Schritt sein, um das Interesse an der Serie zu erneuern oder neue Inhalte anzukündigen.

Es bleibt spannend, ob Sony weitere Ankündigungen rund um God of War machen wird. Die Community wird sicherlich aufmerksam verfolgen, welche Entwicklungen sich abzeichnen, insbesondere da Gerüchte über neue Spiele oder sogar eine Metroidvania-Variante im Umlauf sind.

Was hältst du von dem neuen God of War-Angebot und den PSN-Avataren? Teile deine Gedanken und Meinungen in den Kommentaren mit!