God of War 2025: Neues Metroidvania-Spiel gerüchteweise enthüllt

Ein neues Gerücht sorgt für Aufsehen in der Gaming-Community: Ein neues God of War-Spiel könnte schon bald enthüllt werden. Die nächste PlayStation State of Play ist angeblich für die zweite Septemberhälfte 2025 geplant. Es gibt Spekulationen, dass Santa Monica Studio, bekannt für die God of War-Reihe, ein neues Spiel präsentieren könnte. Das Studio hat in seiner Geschichte nur ein einziges Spiel veröffentlicht, das nicht zur God of War-Serie gehört. Daher liegt die Vermutung nahe, dass es sich bei dem kommenden Titel um ein neues Abenteuer des bekannten Kratos handeln könnte.

Wird ein neues God of War enthüllt?

Was sagt die Quelle? Die Gerüchte stammen von einem bekannten Industrie-Leaker namens Detective Seeds. Obwohl seine Informationen in der Vergangenheit sowohl richtig als auch falsch waren, sorgt diese Nachricht für Aufregung. Laut dem Leaker sammelt PlayStation derzeit Trailer für ein längeres State of Play, das mehr Details zu Saros, einem neuen Spiel von Housemarque, sowie ein Projekt von Sony Santa Monica zeigen könnte. Ein Showcase-Event wird jedoch nicht vor der Enthüllung der PlayStation 6 erwartet.

Warum jetzt ein neues God of War? God of War: Ragnarök erschien 2022, und es ist an der Zeit, über den nächsten Haupttitel der Serie nachzudenken. Zwischen dem God of War von 2018 und Ragnarök lagen vier Jahre. Obwohl letzteres mehr Unterstützung nach der Veröffentlichung erhielt, gibt es Gerüchte über ein neues 2,5D-Metroidvania-ähnliches God of War-Spiel. Es soll ein kleinerer Titel sein, der Fans zurück ins antike Griechenland führt.

Was bedeutet das für die Fans?

Welche Erwartungen haben die Fans? Fans der Serie sind gespannt auf neue Abenteuer von Kratos. Ein kleinerer Titel im Metroidvania-Stil könnte eine interessante Abwechslung bieten und die Wartezeit auf den nächsten großen Release verkürzen. Die Rückkehr zu den griechischen Wurzeln könnte sowohl neue als auch langjährige Fans begeistern.

Wie sicher sind die Gerüchte? Es ist wichtig, diese Informationen mit Vorsicht zu genießen. Die PlayStation State of Play-Termine werden oft erst kurz vor der Veranstaltung festgelegt. Daher kann sich bis dahin noch einiges ändern. Trotzdem bleibt die Spannung erhalten, und die Möglichkeit eines neuen God of War-Spiels beflügelt die Fantasie der Fans.

Ein Blick in die Zukunft von God of War

Was könnte als Nächstes kommen? Unabhängig von der Echtheit der aktuellen Gerüchte zeigt das Interesse an einem neuen God of War-Spiel, dass die Serie weiterhin eine starke Anziehungskraft besitzt. Die Fans können nur hoffen, dass die zweite Septemberhälfte 2025 aufregende Neuigkeiten bereithält.

