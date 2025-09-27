Ghost of Yōtei erobert Vorbestellungs-Charts – Jetzt Deluxe Edition sichern!

Ghost of Yōtei, das neueste Action-Adventure-Spiel von Sucker Punch Productions, dominiert derzeit die Vorbestellungs-Charts für PlayStation. Obwohl es erst am 2. Oktober 2025 veröffentlicht wird, sorgt die hohe Nachfrage für Furore in der Gaming-Community. Mit einer beeindruckenden Metacritic-Bewertung von 87 und durchweg positiven Rezensionen scheint Ghost of Yōtei auf dem besten Weg zu sein, eines der herausragenden Spiele der diesjährigen Feiertagssaison zu werden. Die Vorfreude auf das Spiel wird durch die Möglichkeit der Vorabinstallation weiter angeheizt, die am 25. September 2025 begann. So können Spieler ihre PlayStation 5-Systeme für den 85 GB großen Download vorbereiten.

Ein Blick auf die Deluxe Edition

Was macht die Deluxe Edition von Ghost of Yōtei so besonders? Die Deluxe Edition des Spiels bietet eine Vielzahl von Inhalten, die die Herzen der Fans höher schlagen lassen. Sie enthält das Schlangen-Rüstungsset, eine digitale Deluxe-Rüstungsfärbung, ein Amulett, ein digitales Deluxe-Pferd und einen Sattel, ein Schwertkit sowie Reisekarten. Obwohl die Deluxe Edition kein Vorabzugangsrecht zum Spiel bietet, hat sie sich dennoch als die meistvorbestellte Edition etabliert. Die exklusiven In-Game-Gegenstände scheinen für viele ein entscheidender Kaufanreiz zu sein.

Die immense Beliebtheit von Ghost of Yōtei zeigt sich in den Vorbestellungs-Charts von mindestens 13 Ländern, darunter Deutschland. In den meisten dieser Länder belegt die Deluxe Edition den ersten Platz, während die Standard Edition dicht dahinter folgt.

Die Geschichte von Ghost of Yōtei

Worauf können sich die Spieler in Ghost of Yōtei freuen? Die Handlung von Ghost of Yōtei spielt im Jahr 1603, 329 Jahre nach den Ereignissen von Ghost of Tsushima. Die Protagonistin Atsu, eine wandernde Söldnerin, begibt sich auf eine Reise der Rache. Sie nimmt die Gestalt eines Onryō, eines Rachegeistes aus der japanischen Folklore, an, um die Mitglieder der Yōtei Sechs zu jagen. Diese hatten vor sechzehn Jahren ihre Familie getötet und ihr Zuhause zerstört. Die offene Welt des Spiels, inspiriert von der Landschaft um den Berg Yōtei, bietet eine Vielzahl von Erkundungs- und Kampfoptionen.

Besonders interessant ist die Einführung neuer Spielmodi, die von den Filmstilen von Takashi Miike und Shinichirō Watanabe inspiriert sind. Ebenso kehrt der beliebte Kurosawa-Modus aus Ghost of Tsushima zurück, was den Spielern verschiedene Möglichkeiten bietet, das Spiel zu erleben.

Entwicklung und Veröffentlichung

Wie verlief die Entwicklung von Ghost of Yōtei? Die Entwicklung von Ghost of Yōtei wurde von Sucker Punch Productions geleitet, einem Entwicklerstudio, das für seine erfolgreiche Arbeit an Spielen wie Sly Cooper und Infamous bekannt ist. Das Studio, das seit 2011 Teil der PlayStation Studios ist, hat sich bei der Entwicklung eng mit kulturellen Beratern abgestimmt und wichtige kulturelle Stätten besucht. Besondere Aufmerksamkeit wurde den natürlichen Geräuschen und der Vielfalt der Aktivitäten im Spiel gewidmet, die das Eintauchen in die Welt von Yōtei verstärken.

Die offizielle Ankündigung des Spiels erfolgte während der PlayStation State of Play-Präsentation im September 2024. Seitdem hat Ghost of Yōtei zahlreiche Auszeichnungen und Nominierungen erhalten, darunter die für das meist erwartete Spiel bei den Game Awards 2024.

Freust du dich auf Ghost of Yōtei und die Möglichkeit, Atsus Geschichte zu erleben? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!