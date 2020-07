In dem großen PS4-Hit Ghost of Tsushima gibt es eine Reihe von legendären Schwert-Techniken, die ihr im Kampf einsetzen könnt. In diesem Guide stellen wir sie euch vor und erklären euch zudem, wie ihr diese freischalten könnt.

Inhaltsverzeichnis der Schwert-Techniken:

Guide: Die legendären Schwert-Techniken in Ghost of Tsushima

Es folgen Spoiler zu „Ghost of Tsushima“!

Himmelsschlag

Lernt so früh wie möglich den Himmelsschlag. © Sony Interactive Entertainment

Was ist der Himmelschlag? Diese mythische Kampftechnik ist ein schneller, unblockbarer Angriff und verursacht nicht nur großen Schaden gegen einen Gegner, sondern kann umstehende Feinde zudem verängstigen, sodass sie aus dem Kampf flüchten.

Wann kann ich den Himmelschlag lernen? Schon sehr früh im Spiel. Schließt also so früh die möglich die Quest für den Himmelschlag ab.

Den Himmelschlag erlernt ihr in „Ghost of Tsushima“ der mythischen Geschichte Der Himmelschlag in Akt I. Sie lässt sich beim Musikanten bei der Schmiede von Komatsu, die sich südwestlich vom Goldenen Tempel befindet, aktivieren. Achtet auf das blaue Quest-Symbol auf der Karte, das Mythische Geschichten anzeigt.

Der Himmelsschlag ist ein starker, unblockbarer Angriff. © Sony Interactive Entertainment

Am Ende der Quest erwartet euch ein Duellkampf, in dem ihr zum ersten Mal die legendäre Kampftechnik einsetzt und den Kontrahenten damit besiegt. Anschließend könnt ihr sie jederzeit in Kämpfen nutzen.

Wie nutze ich den Himmelschlag im Kampf? Der Einsatz des Himmelschlags erfordert einen Entschlossenheitspunkt im Kampf. Ihr könnt die Technik aktivieren, indem ihr einfach Quadrat und Dreieck gleichzeitig drückt.

Tanz des Zorns

In dieser Mythischen Geschichte lernt ihr den Tanz des Zorns. © Sony Interactive Entertainment

Was ist der Tanz des Zorns? Der Tanz des Zorns ist eine sehr praktische Schwerttechnick in „Ghost of Tsushima“ , wenn ihr gegen mehrere Feinde gleichzeitig vorgehen wollt. Jin vollführt drei schnelle, unblockbare Hiebe gegen bis zu drei Gegner, die sofort zum Tod führen können.

Wann erlerne ich diese legendäre Kampftechnik? Für diese Technik müsst ihr die mythische Geschichte Das Phantom von Yarikawas Rache abschließen. Ihr findet den Startpunkt der Quest beim Musikanten in der Nähe der Brücke in Alt-Yarikawa ab Akt II. Achtet auf das blaue Quest-Symbol auf der Karte.

Am Ende der Quest tretet ihr gegen das Phantom von Yarikawa in einem Duell an. Dort setzt ihr zum ersten Mal den Tanz des Zorns ein, um den Gegner zur Strecke zu bringen. Anschließend könnt ihr diese Technik jederzeit in Kämpfen nutzen.

Mit dem Tanz des Zorns könnt ihr Gegner sofort zur Strecke bringen. © Sony Interactive Entertainment

Wie setze ich den Tanz des Zorns im Kampf ein? Der Einsatz von Tanz des Zorns erfordert drei Entschlossenheitspunkte. Drückt im Kampf L1 und R1 gleichzeitig, um diese mythische Kunst zu aktivieren. Jin stürmt blitzschnell auf den Feind zu, zu dem ihr den Joystick neigt und setzt ihm solange mit Schwerthieben zu bis er tot ist. Insgesamt vollführt Jin drei blitzschnelle Schwerthiebe. Stirbt der Gegner schon beim ersten oder zweiten Hieb, stürmt Jin zum nächsten Gegner und teilt die verbleibenden Hiebe aus. Im Bestfall könnt ihr mit einem Tanz des Zorns-Angriff also bis zu drei Gegner sofort meucheln.

Weg der Flamme

Erklimmt den Jogaku-Berg und lernt die Kampftechnik des flammenden Schwerts. © Sony Interactive Entertainment

Was ist der Weg der Flamme? Jin benetzt sein Schwert mit Brennöl und bringt es zum Brennen. Damit fügt ihr Gegnern zusätzlichen Schaden zu und durchbrecht leichter ihre Verteidigung.

Wann erlerne ich diese legendäre Kampftechnik? Diese Schwerttechnik wird in „Ghost of Tsushima“ erst ab Akt III verfügbar. Sucht den Musikanten am Lagerfeuer südwestlich des Jogaku-Berges auf. In der anschließenden Mythischen Geschichte Die unsterbliche Flamme (blaues Quest-Symbol) müsst ihr den Jogaku-Berg erklimmen. Jin kann nur kurze Zeit in der Kälte aushalten, daher müsst ihr immer schnell zum nächsten Lagerfeuer-Check Point gelangen, um nicht zu erfrieren.

Auf dem Gipfel des Berges findet ihr ein Dojo, das die legendäre Schwertkunst lehrt. Ihr müsst euch aber erst im Duell mit Bettomaru beweisen. In dem Kampf setzt ihr das flammende Schwert zum ersten Mal ein. Ist die Quest abgeschlossen, könnt ihr diese Technik jederzeit im Kampf nutzen.

Ihr könnt euer Schwert mit einer speziellen Kampf-Technik entzünden. © Sony Interactive Entertainment

Wie setze ich den Weg der Flamme im Kampf ein? Um das Schwert im Kampf zu entflammen, ist Brennöl notwendig. Rüstet das Brennöl über R2 aus und drückt anschließend im Kampfgeschehen die R1-Taste. Die Dauer der Entzündung hält nur zeitweise an.

Geist-Kampfhaltung

Tötet ihr genug Gegner ohne Schaden zu nehmen, könnt ihr die Geist-Kampfhaltung aktivieren. © Sony Interactive Entertainment

Was ist die Geist-Kampfhaltung? Die Geist-Kampfhaltung ist die legendäre, fünfte Kampfhaltung im Spiel. Sie unterscheidet sich aber erheblich von den übrigen vier Kampfhaltung. Einmal aktiviert, wird das Kampfgeschehen verlangsamt, das Bild wechselt zu schwarz-weiß und Jin kann zeitweise jeden Gegner sofort töten – egal, wie schwer gepanzert der Feind ist.

Wann erhalte ich diese Kampfhaltung? Die Geist-Kampfhaltung erlernt ihr in der Story-Quest Der Geist von Yarikawa in Akt II. Sprecht dafür zum gegebenen Zeitpunkt mit Taka bei der Yarikawa-Festung, um die Mission zu starten.

Die Geist-Kampfhaltung macht euch zeitweise übermächtig. © Sony Interactive Entertainment

Wie setze ich die Geist-Kampfhaltung im Kampf ein? Um die Geist-Kampfhaltung zu aktivieren, müsst ihr einen Mongolen-Anführer aus der Tarnung oder sieben Gegner in Folge töten, ohne selbst Schaden zu nehmen. Der Zähler wird unten rechts auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn ihr die Geist-Rüstung aufwertet, kann die benötigte Anzahl an Feinden gesenkt werden.

Sobald ihr genügend Gegner getötet habt, könnt ihr L3 und R3 gleichzeitig drücken, um die Geist-Kampfhaltung zu aktivieren. Das Kampfgeschehen verlangsamt sich und das Bild wird schwarz-weiß. Ihr könnt in diesem aggressiven Kampfmodus drei Gegner mit jeweils nur einem einzigen Schwerthieb töten.

Erledigt ihr 20 Gegner in der Geist-Kampfhaltung, werdet ihr mit der Trophäe Unheimliche Präzision belohnt.