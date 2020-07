Ghost of Tsushima: Welche ist die beste Rüstung?

In Ghost of Tsushima kann der Samurai Jin Sakai verschiedene Rüstung anlegen, die ihm neue und bessere Fähigkeiten verleihen. Wir zeigen euch, welche Rüstung die beste im Spiel ist und welche Exemplare sich für bestimmte Spielstile am idealsten eignen.

Kensei-Rüstung

© Sony Interactive Entertainment

Man kann in „Ghost of Tsushima“ objektiv nur schwer sagen, dass es die beste Rüstung gibt, da jede einem anderen Spielstil angepasst ist. Aber die Kensei-Rüstung kann – richtig eingesetzt – durchaus als erste Wahl angesehen werden.

Wann erhalte ich sie? Um dieses gute Stück zu erhalten, müsst ihr die mythische Geschichte „Die sechs Klingen des Kojiro“ bei der Umugi-Bucht in Toyotama erfolgreich abschließen.

Welche Vorteile bringt sie? Ihr erhaltet mehr Entschlossenheit als sonst, Geistwaffen verursachen mehr Schaden und mit einer Geistwaffe getroffene Gegner werden schwächer und erleiden mehr Schaden.

Warum ist sie so nützlich? Richtig eingesetzt, kann die Kensei die beste im Rüstung in „Ghost of Tsushima“ sein. In den Kämpfen könnt ihr viel häufiger Entschlossenheitspunkte zum Heilen oder für Spezial-Attacken nutzen. Vor allem aber werden eure Geistwaffen (Kunai, Haftbomben und mehr) verstärkt.

Diese Items sind ohnehin schon sehr nützlich im Kampf und können euch auf Knopfdruck Sieg entscheidende Vorteile bringen. Dank der Kensei-Rüstung erhalten sie noch mehr Stärke und verleihen euch ein geradezu todbringendes Arsenal an Gimmicks, die die gegnerische Verteidigung geradezu zerstören. Achtet also darauf, immer genug Geistwaffen im Inventar zu haben. Und wenn ein Gegner nicht sofort durch eine Geistwaffe stirbt, dann wird er immerhin erheblich geschwächt.

Der einzige Nachteil: Sie nützt euch nicht so viel in Duellen, da ihr dort keine Geistwaffen verwenden dürft. Ausschließlich der Entschlossenheitsgewinn hilft euch. In allen normalen Kämpfen empfehlen wir aber auf jeden Fall die Kensei.

Gosakus Rüstung

© Sony Interactive Entertainment

Wann erhalte ich sie? Um diese Rüstung zu erhalten müsst ihr in „Ghost of Tsushima“ die mythische Geschichte „Der unbesiegbare Gosaku“ bei Akashima abschließen.

Welche Vorteile bringt sie? Mehr Gesundheit, mehr Taumelschaden und Wiederherstellung von Gesundheit, wenn ihr einen taumelnden Gegner besiegt.

Für welche Spieler ist diese Rüstung geeignet? Vor allem Spieler, die gerne offensiv und aggressiv in den Kampf gehen, sollten die Gosaku nutzen. Im offensiven Nahkampf stellt sie nämlich die wohl beste ihrere Art dar.

Hinweis: Bei den Schwertkämpfen in „Ghost of Tsushima“ müsst ihr darauf achten, dass ihr die richtige Kampfhaltung nutzt, um dem Gegner mehr Taumelschaden zu verpassen. Mit Gosakus Rüstung geht das noch erheblich leichter und ihr könnt die Verteidigung des Gegners schon mit wenigen Schwerthieben schnell durchbrechen. Obendrein heilt ihr euch damit automatisch, sodass ihr die Entschlossenheitspunkte für die Spezial-Angriffe nutzen könnt.

Sakai-Klan-Rüstung

© Sony Interactive Entertainment

Wann erhalte ich sie? Ihr erhaltet sie automatisch im Verlauf der Story von „Ghost of Tsushima“.

Welche Vorteile bringt sie? Sobald ihr sie erhalten habt, solltet ihr sie so schnell wie möglich aufrüsten, denn kann sich im Kampf als äußerst nützlich erweisen. Die Sakai-Klan-Rüstung verleiht euch nicht nur mehr Stärke und Gesundheit, sondern erlaubt es euch, noch mehr Gegner in einem erfolgreich eingeleiteten Herausforderungs-Kampf zu eliminieren. Dadurch lassen sich schon eine Hand voll Gegner ausschalten, bevor der eigentliche Kampf überhaupt begonnen hat. Das verschafft euch darüber hinaus zusätzliche Entschlossenheit und Punkte für die Geist-Kampfhaltung.

Für welche Spieler ist diese Rüstung nützlich? Sie ist also vor allem für die Spieler interessant, die in den offensiven Kampf gehen und gutes Geschick in den Herausforderungs-Kämpfen beweisen, häufig die Schwerttechniken nutzen, die Entschlossenheit verbrauchen und die Geist-Kampfhaltung regelmäßig nutzen.

Geist-Rüstung

© Sony Interactive Entertainment

Wann erhalte ich sie? Ihr erhaltet sie ebenfalls im Laufe der „Ghost of Tsushima“-Hauptstory.

Welche Vorteile bringt sie? Damit werdet ihr deutlich später von Gegnern bemerkt und könnt durch Kills umliegende Gegner verängstigen, sodass sie aus dem Kampf fliehen. Außerdem verringert die Geist-Variante die erforderlichen Kills, um die Geist-Kampfhaltung zu aktivieren.

Für welche Spieler ist diese Rüstung nützlich? Dieses Exemplare ist vor allem für die „Ghost of Tsushima“-Spieler interessant, die ihre Gegner gerne heimlich töten – also für Stealth-Einsätze. Da ihr langsamer bemerkt werdet, könnt ihr euch leichter an Gegner heranschleichen. Außerdem könnt ihr wie ein Geist für Schrecken sorgen, indem ihr schneller die Geist-Kampfhaltung nutzen und sogar eher Gegner verängstigen könnt.

Rüstung eines mongolischen Kommandanten

© Sony Interactive Entertainment

Wann erhalte ich sie? Schließt dafür die Quest „Für den Khan angemessen“ beim Jogaku-Tempel ab.

Welche Vorteile bringt sie? Ihr bekommt durch sie mehr Gesundheit und sämtlicher Schaden, den ihr erleidet, wird verringert. Außerdem entdecken euch Mongolen deutlich langsamer.

Für welche Spieler ist diese Rüstung nützlich? Wenn ihr eine hohe Verteidigung wollt, ist dieses Stück genau das richtige für euch.

Besonders effektiv ist diese Rüstung gegen Mongolen. Denn welche bessere Verteidigung gibt es gegen einen Mongolen, als sich wie einer zu verkleiden? Dadurch werdet ihr sehr gut getarnt. Natürlich hilft das nicht gegen Ronin oder Banditen.

Tracht des Reisenden

© Sony Interactive Entertainment

Wann erhalte ich sie? Die Tracht des Reisenden erhaltet ihr beim ersten Händler, mit dem ihr in der Open-World von „Ghost of Tsushima“ redet.

Welche Vorteile bringt sie? Der leitende Wind kann euch zu Artefakten führen, der Nebel auf der Map lichtet sich in einem größeren Umkreis und der Controller vibriert, wenn sich ein Artefakt in der Nähe befindet.

Für welche Spieler ist diese Rüstung nützlich? Die Tracht des Reisenden ist die einzige ihrer Art, die außerhalb von Kämpfen wirklich nützlich ist. Die ist vor allem für die Spieler interessant, die gerade die Welt erkunden und Artefakte finden wollen.

Tadayoris Rüstung

© Sony Interactive Entertainment

Wann erhalte ich diese Rüstung? Um dieses Exemplar zu erhalten, müsst ihr die mythische Geschichte „Die Legende von Tadayori“ in Tsutsu erfolgreich abschließen.

Welche Vorteile bietet sie? Pfeile werden schneller eingelegt und nachgeladen, Konzentraton hält länger an und wird durch Kopfschüsse wieder etwas gefüllt.

Für welche Spieler ist diese Rüstung nützlich? Tadayoris Rüstung ist die beste Wahl für Spieler, die den Fernkampf bevorzugen. Fähige Spieler können damit schon Gruppen an Gegnern eliminieren, bevor sie Jin überhaupt erreicht haben. Die Konzentration erlaubt es euch, das Spielgeschehen beim Zielen in Zeitlupe umzuschalten, um Gegner besser anvisieren zu können. Dadurch lassen sich leichter Kopfschüsse ausführen, die wiederum die Konzentrationsanzeige mehr füllen.