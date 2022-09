Geschichten der Jedi – Trailer zeigt Dooku und Ahsoka in jungen Jahren

Disney hat im Rahmen der D23 Expo 2022 unzählige Neuerungen in Trailerform präsentiert. Darunter: der offizielle Trailer zu Geschichten der Jedi, eine 6-teilige Animationsserie, die den Fokus auf Jedi-Ritter legt. Schaut euch hier den Trailer auf Deutsch an!

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Worum geht es in Geschichten der Jedi?

Was sind die Geschichten der Jedi? Bei „Geschichten der Jedi“ handelt es sich um eine Sammlung aus Kurzfilmen, die sich auf bekannte Gesichter aus dem Star Wars-Universum beziehen.

Produzent Dave Filoni, der für Star Wars The Clone Wars, The Bad Batch und für The Mandalorian verantwortlich zeichnet, hat sich ein neues Format überlegt, das sich auf Jedi-Ritter konzentriert.

Worum geht es in Geschichten der Jedi? Im Rahmen von „Geschichten der Jedi“ erfahren wir viel über die Hintergründe bekannter Jedi – wir sehen zum Beispiel Count Dooku in jüngeren Jahren und Ahsoka Tano als Baby.

Es geht um die prägendsten Momente im Leben der Jedi, die in diesem Medium aufgegriffen werden.

Comeback: Neben Ahsoka und Dooku wird der Jedi-Meister Qui-Gon Jinn zurückkehren, für dessen Rolle Disney doch tatsächlich Liam Neeson gewinnen konnte. Er wird in den Dooku-Folgen als Dookus Padawan-Schüler zu sehen sein, was einen jungen und noch recht unerfahrenen Qui-Gon verspricht.

Doch Liam Neeson wird lediglich den alten Qui-Gon Jinn sprechen, der also auch eine Rolle spielt, und den jungen Qui-Gon spricht sein Sohn Michael Neeson.

Auf Ahsokas Seite lernen wir ihre Mutter Pav-ti kennen, die Ahsoka auf ihr erstes großes Abenteuer mitnimmt.

Und auf Dookus Seite erfahren wir, wie es zum Bruch mit dem Jedi-Orden kam. Filoni bestätigte bereits, dass es sich hierbei um keine einfache Materie handeln würde, die für Diskussionsstoff sorgen wird.

Die sechs Episoden handeln von Ahsoka und Dooku in den Hauptrollen, sie bekommen jeweils drei Episoden spendiert.

Gibt es noch mehr Geschichten der Jedi? Wahrscheinlich wird dieses Serienformat nicht mit 6 Episoden enden. Denn das Schöne an dem Format ist, dass es einen solch offenen Rahmen besitzt.

Wenn es gut bei der Community ankommt, könnten weitere Geschichten der Jedi auf dem Plan stehen, wie der Produzent anteasert.

Die Animationsserie „Tales of the Jedi“ startet im 26. Oktober 2022 auf Disney+ und verfügt über 6 Episoden, die wöchentlich ausgestrahlt werden.