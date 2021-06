GeForce RTX 3080 Ti jetzt bei MediaMarkt kaufen – Preorder-Guide

Die RTX 3080 Ti wird bei verschiedenen Händlern angeboten. Wir empfehlen euch einen Blick in den Onlineshop von Alternate , Notebooksbilliger.de , Mindfactory , Proshop , Otto , Cyberport , Saturn , MediaMarkt und Amazon zu werfen.

Die Founders Edition der RTX 3080 Ti wird Nvidia zu einer UVP von 1.199 US-Dollar anbieten. Die Custom Designs liegen voraussichtlich bei Preisen zwischen ungefähr 2.200 Euro und 2.800 Euro . Generell gilt aber, dass die hohe Nachfrage bei schlechter Verfügbarkeit den Preis deutlich in die Höhe treiben wird. Wie hoch die Preise letztendlich ausfallen, kann von Onlineshop zu Onlineshop unterschiedlich sein.

Ihr könnt die RTX 3080 Ti am Donnerstag, den 3. Juni kaufen.

Hinweis: Wo die RTX 3080 Ti gerade verfügbar ist, werden wir euch hier auf PlayCentral und in diesem Übersichtsartikel , den wir regelmäßig aktualisieren, mitteilen.

Nach der RTX 3060 Ti erweitert Hersteller Nvidia sein Sortiment an Grafikkarten ab dem 3. Juni 2021 um 15 Uhr mit der RTX 3080 Ti durch ein weiteres Titanium-Modell, das für eine leistungsstärkere Version der normalen RTX 3080 steht. Bei MediaMarkt sind zahlreiche Custom-Modelle von Drittanbietern verfügbar, bei denen der Preis jedoch teils deutlich über dem der Founders Edition von Nvidia liegt.

