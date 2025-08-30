Gears of War: Reloaded – PS5 begeistert Fans mit optimierter Pro-Leistung

Ein neues Xbox-Spiel hat seinen Weg auf die PlayStation 5 gefunden und begeistert die PlayStation-Fans. Gears of War: Reloaded, das kürzlich für die PS5 veröffentlicht wurde, zieht nicht nur sofort eine Million Spieler an, sondern erhält auch positive Bewertungen im PlayStation Store. Besonders erfreulich ist diese Nachricht für PS5 Pro-Nutzer, da das Spiel für die verbesserte Leistung der PS5 Pro optimiert ist, was bei vielen neuen Spielen, insbesondere zum Launch, nicht der Fall ist.

Gears of War: Reloaded auf PlayStation

Was ist Gears of War: Reloaded? Gears of War: Reloaded ist eine überarbeitete Version des ursprünglichen Gears of War, eines Third-Person-Shooters, der 2006 exklusiv für die Xbox 360 veröffentlicht wurde. Das Spiel gilt als eines der großen Spiele der damaligen Zeit und ist nun erstmals auf einer PlayStation-Konsole erhältlich, was viel Aufmerksamkeit von PlayStation-Fans auf sich zieht.

Diese Veröffentlichung markiert einen Meilenstein in der Gaming-Welt, da es das erste Mal ist, dass ein Spiel aus der Gears of War-Serie auf einer PlayStation-Konsole erscheint. Die Remaster-Version bietet verbesserte Grafiken und Sound, während das ursprüngliche Gameplay weitgehend beibehalten wird.

Bewertungen im PlayStation Store

Wie sind die Bewertungen für das Spiel? Im PlayStation Store hat Gears of War: Reloaded bereits über 3.700 Nutzerbewertungen erhalten. Mit einer Bewertung von 4,55 von 5 Sternen zeigt das Spiel, wie begeistert die PlayStation-Community von diesem Klassiker ist. Im Vergleich dazu liegt die Bewertung auf dem Microsoft Store nur bei 3 von 5 Sternen, und auf Steam hat das Spiel lediglich eine „Gemischt“-Bewertung mit einer 52%igen Zustimmung.

Die Begeisterung der PlayStation-Nutzer könnte auf die verbesserte Leistung und die neuen Features der PS5 Pro zurückzuführen sein. Diese Version des Spiels scheint bei den Nutzern besonders gut anzukommen.

Eine Million Spieler erreicht

Wie wurde die eine Million Spieler-Marke erreicht? Trotz der Veröffentlichung am 26. August 2025 hat Gears of War: Reloaded bis zum 29. August bereits über eine Million Spieler erreicht. Das Spiel ist auf Xbox Game Pass verfügbar, was die Spielerzahlen erhöht, aber es ist dennoch eine beeindruckende Leistung für ein fast 20 Jahre altes Spiel. Besonders die PS5-Version scheint die meisten Spieler anzuziehen, da sie weitaus mehr Nutzerbewertungen aufweist als die Xbox- und Steam-Versionen.

Für viele PS5-Nutzer macht dieses Remaster Sinn, während es für Xbox- und PC-Nutzer, die bereits 2015 die Ultimate Edition erhalten haben, weniger neu ist. Die Unterschiede zwischen den beiden Versionen sind minimal, was die gemischten Bewertungen auf anderen Plattformen erklärt.

Deine Meinung zählt

