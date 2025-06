Gary Oldman wollte Dumbledore in neuer Harry Potter-Serie spielen – Entscheidung gefallen

Gary Oldman, der legendäre Schauspieler, der Sirius Black in den Harry-Potter-Filmen verkörperte, hat in einem Interview mit Variety enthüllt, welche Rolle er gerne in der kommenden HBO-Serie gespielt hätte. Er sprach über seine Zeit in der Zaubererwelt, insbesondere über seine Teilnahme an Harry Potter und der Gefangene von Askaban, und lobte die Arbeit von Regisseur Alfonso Cuarón. In Bezug auf die kommende TV-Serie, die später in diesem Jahr mit der Produktion beginnen wird, äußerte Oldman seinen Wunsch, Albus Dumbledore zu spielen. Leider ist es für ihn zu spät, diese Rolle zu übernehmen.

Oldmans Wunschrolle und seine Gedanken zur neuen Serie

Welche Rolle hätte Gary Oldman gerne gespielt? Oldman hätte sich gewünscht, die Rolle des Albus Dumbledore zu übernehmen. Er erklärte: „Ich hätte gerne Dumbledore gespielt. Ich bin jetzt im richtigen Alter für Dumbledore.“ Er äußerte jedoch auch, dass er nicht glaubt, dass HBO Schauspieler aus den Originalfilmen für die Serie besetzen wird. „Ich bin wirklich gespannt darauf, es zu sehen, weil so viel von den Büchern weggelassen wurde“, fügte er hinzu.

Warum wurde Gary Oldman nicht besetzt? HBO hat bereits John Lithgow als Albus Dumbledore für die Serie besetzt. Lithgow, ein Oscar-nominierter Schauspieler, war der erste, der für das Projekt engagiert wurde, und das Ensemble der Serie wird derzeit vervollständigt. Oldman ist sich bewusst, dass die Serie vor der Herausforderung steht, sich vom Schatten der erfolgreichen Filme zu lösen und dass es besser ist, neue Gesichter für bekannte Rollen zu besetzen, um unnötige Vergleiche zu vermeiden.

Die Zukunft der Harry Potter TV-Serie

Wer wird in der neuen Serie mitspielen? Neben John Lithgow als Dumbledore hat HBO bereits Schauspieler für andere wichtige Rollen wie Hagrid, Professor Snape und die Dursleys besetzt. Auch die Besetzung von Harry, Ron und Hermine steht fest. Die Serie wird versuchen, ihre eigene Identität zu finden und sich von den Filmen abzuheben.

Was erwartet die Zuschauer in der neuen Serie? Die Fans können gespannt sein auf eine neue Interpretation der Harry-Potter-Welt. Die Serie bietet die Möglichkeit, tiefer in die Handlung und die Charakterentwicklung einzutauchen, da viele Details aus den Büchern in den Filmen nicht gezeigt wurden. Mit einem völlig neuen Ensemble könnte die Serie einen frischen Blick auf das beliebte Franchise werfen.

Gary Oldmans Vermächtnis und Ausblick

Was bedeutet die Rolle des Sirius Black für Oldman? Oldman spielte Sirius Black in vier Harry-Potter-Filmen, und seine Darstellung wurde von den Fans sehr geschätzt. Besonders in Der Gefangene von Askaban gilt seine Performance als einer der Höhepunkte der Serie. Oldman ist dankbar für die Rolle, da sie ihm, zusammen mit der Dark Knight-Trilogie, mehr Zeit mit seinen Kindern ermöglicht hat.

Wie könnte Gary Oldman als Dumbledore gewesen sein? Oldman ist bekannt für seine Fähigkeit, sich in seine Rollen zu vertiefen, und hätte sicherlich eine beeindruckende Darstellung von Dumbledore geliefert. Seine Erfahrung und sein Charisma hätten ihm geholfen, die Weisheit und das Mitgefühl des Hogwarts-Schulleiters glaubwürdig darzustellen.

Was denkst du über die neue Besetzung der Harry Potter TV-Serie? Würdest du Oldman gerne in einer anderen Rolle sehen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!