gamescom 2021 wird erneut komplett digital – offiziell keine Hybrid-Messe

Die gamescom 2021 war eigentlich als Hybrid-Messe geplant, mit sowohl digitalen als auch physischen Inhalten, um das beste aus beiden Welten zu vereinen. Nun haben die Veranstalter jedoch die Pläne umgeworfen und die diesjährige gamescom erneut als rein digitales Event angekündigt. Das betrifft natürlich auch die Businesskonferenz-Veranstaltung devcom.

gamescom 2021 erneut rein digital

Aufgrund der nach wie vor schwerwiegenden Lage und den ungewissen Entwicklungen ist es nicht nur schwierig in Deutschland eine Messe dieser Größenordnung zu veranstalten, sondern auch weiterhin unsicher, den zahlreichen beteiligten internationale Unternehmen eine Teilnahme zu ermöglichen. Planungssicherheit stehe jetzt im Fokus alle Beteiligten. Deshalb hat man sich erneut für das komplett digitale Online-Format der gamescom entschieden.

„Gemeinsam mit dem game-Verband haben wir alles gegeben, den Fans und der Branche eine hybride gamescom 2021 zu ermöglichen. Doch auch, wenn das hybride Konzept bei den Partnern sehr gut ankam, mussten wir doch erkennen, dass die gamescom auf Grund der benötigten Planungssicherheit für viele Unternehmen der Branche noch zu früh kommt. Glasklar ist: Alle Beteiligten benötigen jetzt Planungssicherheit. Deshalb setzen wir auch in diesem Jahr auf eine erneut rein digitale gamescom und werden mit dem ausreichenden Vorlauf der Gaming-Community Ende August 2021 ein noch stärkeres Online-Event bieten können.“ Oliver Frese, Geschäftsführer der Koelnmesse

Wann findet die gamescom 2021 statt? Das rein digitale Messeevent findet vom 25. bis zum 27 August 2021 statt.

Das rein digitale Messeevent findet vom statt. Was kostet die Teilnahme an der digitalen Messe? Die Teilnahme ist komplett kostenlos ebenso wie die Online-Version der Opening Night Live mit Geoff Keighley. Ihr benötigt also kein Ticket.

Hier findet ihr die Übersicht über die Veranstaltungstage. © Koelnmesse

Was wird anders zur Online-gamescom 2021?

Nachdem die Spielemesse im letzten Jahr bereits einmal Online stattgefunden hat, haben die Veranstalter natürlich aus dem früheren Unterfangen gelernt und nehmen einige Verbesserungen an dem digitalen Event vor. Die meisten Upgrades erhält dabei der Content-Hub gamescom now. Auf dem Portal finden Messeteilnehmer Live-Streams, Trailer, Interviews, Neuigkeiten und Highlights. Neuerungen sollen in diesem Jahr sein:

Verbesserte Benutzerführung

Optimiertes Design

Neue State of the Art-Suchfunktion

Wie Felix Falk, Geschäftsführer des games-Verband hierbei betont, soll sich die digitale gc 2021 dabei noch mehr auf Games, Reichweite und Community-Atmosphäre konzentrieren. Um dieses Ziel zu erreichen, führt man neue Features und Konzepte ein, die auf ein besseres Miteinander abzielen sollen.

Was ist neu? Zusätzlich möchte man wohl ein neues Format einführen: gamescom epix. Hiermit soll die Community noch vor Start der diesjährigen Onlinemesse auf eine gemeinsame Quest-Reise in die sozialen Medien geschickt werden. Diese Community-Aktion soll die Fans spielerisch ins Universum der gc21 eintauchen lassen können.

Opening Night Live 2021

Die Opening Night Live kehrt 2021 ebenfalls als Eröffnungsshow mit Weltpremieren und Spielenews im Gepäck zurück. Moderator wird ein weiteres Mal Gamingbranchen-Legende Geoff Keighley sein.

Wann ist die ONL 2021? Die Show verschiebt sich in diesem Jahr um einen Tag auf den Mittwoch, 25. August 2021.

„Die Gaming-Fans weltweit können sich bereits jetzt auf die diesjährige gamescom: Opening Night Live freuen: Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr ist das Interesse der Entwickler riesig, in diesem Jahr ihre Weltpremieren in der ONL präsentieren zu können und somit zu einem wichtigen Teil der gamescom 2021 zu werden.“ Geoff Keighley zur ONL 2021