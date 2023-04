7 vs. Wild Staffel 3: Absage seitens Klaas! Wie steht es um Joko?

Seit der Nominierung vor wenigen Tagen, warten die Fans von 7 vs. Wild auf die Antworten der eingeladenen Kandidat*innen. Besonders die Nominierung von Joko und Klaas hat im Internet große Wellen geschlagen. Klaas hat sich nun im Rahmen seines Podcasts geäußert. So steht es um das TV-Dreamteam.

Absage: 7 vs. Wild ohne Klaas Heufer-Umlauf

Es wäre eine kleine Sensation gewesen, wenn das Duo aus Joko und Klaas tatsächlich bei Fritz Meineckes Survival-Show mitgemacht hätte. Die Fans haben gespannt auf eine Antwort der beiden Entertainer gewartet, waren aber gleichzeitig von vornherein skeptisch. Klaas hat sich nun geäußert.

In seinem Podcast Baywatch Berlin spricht er das Thema am Ende der neuesten Folge an. In typischer Klaas-Manier erzählt er seinen Kollegen an den Mikros von einem „kernigen Burschen“, der ihn in einem Trailer als Kandidaten für ein „Format für junge Leute“ aufstellt, das er gar nicht kennt.

Nachdem Klaas verstanden hatte, worum es in dem Format geht, stand seine Antwort schnell fest:

„Erstmal ein ganze klares Nein, also zumindest für mich. […] Ich mache das natürlich auf gar keinen Fall, weil das viel zu anstrengend ist, wird mir zu gefährlich und ich möchte gar nicht da in der Matsche liegen eine Woche lang.“

Die Vermutungen der Community haben sie damit leider bestätigt. Das Team kommt nicht zustande.

Wie steht es um Joko Winterscheidt?

Eine Antwort von Joko scheint es zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu geben. Klaas sagt ausdrücklich nur für sich ab und bestätigt noch einmal, dass er Joko durchaus zutraut zuzusagen. Ob und wie Fritz das zulassen wird, ist eine andere Frage.

Ein weiterer Absagegrund und ein potenzielles Problem für Joko, könnten bestimmte Verträge der beiden mit dem Fernsehsender ProSieben darstellen:

„Ich guck mir das aber gerne an, ich nehme das durchaus als Ehre entgegen, dass ich da in Betracht gezogen werde, muss mich aber tatsächlich der Einladung entziehen. Ich glaube ich darf das auch gar nicht, so von ProSieben her.“

Exklusivverträge verbieten es den Vertragspartnern zu einem gewissen Grad in Shows anderer Sender teilzunehmen. Das dürfte auch für YouTube gelten. Joko und Klaas haben solche Verträge mit ProSieben. Letzterer versicherte den Fans aber, dass er alles dafür tun wird, dass Joko die Möglichkeit hat, doch anzutreten.