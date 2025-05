Game of Thrones – War das Ende wirklich das größte Problem der Serie?

Sechs Jahre nach dem Ende von Game of Thrones bleibt das Gefühl von Enttäuschung bei vielen Fans bestehen. Die Serie, die einst als Meilenstein der TV-Geschichte galt, ist heute vor allem für ihr umstrittenes Ende bekannt. Doch war das Ende wirklich das größte Problem der Serie? Einige Fans und Kritiker sind der Meinung, dass die eigentliche Schwäche in der Art und Weise lag, wie die Serie zu ihrem Finale gelangte.

Der Wendepunkt von Daenerys Targaryen

Warum war Daenerys‘ Schicksal so schockierend? Der plötzliche Wandel von Daenerys Targaryen zu einer tyrannischen Herrscherin war für viele Fans ein harter Schlag. Jahrelang wurde sie als Befreierin dargestellt, und ihr Wandel wurde als unpassend empfunden. Doch bei genauer Betrachtung und mit etwas Abstand erscheint diese Entwicklung innerhalb der Logik ihrer Figur durchaus sinnvoll. Das Problem lag weniger im „Was“, sondern im „Wie“.

Daenerys zeigte immer wieder autoritäre Züge. Sie ließ Menschen ohne Gerichtsverfahren kreuzigen, verbrannte Feinde und schwor, das „Rad zu brechen“ – alles in dem Glauben, zu wissen, was das Beste für die Welt ist. Diese gefährliche Ideologie wurde in der Serie gezeigt. Was jedoch fehlte, war der notwendige Aufbau für diesen Wendepunkt.

Ein überstürztes Finale

Wie wirkte sich die Verkürzung der Serie aus? Die Transformation von Daenerys hätte beeindruckend sein können, wenn sie mit der gleichen Sorgfalt entwickelt worden wäre wie in den früheren Staffeln. Doch als die Showrunner beschlossen, das Ende zu verkürzen, wirkte die Geschichte gehetzt. Missandeis Tod, Daenerys‘ zunehmende Isolation und das Misstrauen ihrer Verbündeten hätten sorgfältiger aufgearbeitet werden können. Stattdessen passierte alles auf einmal, als ob die Serie eine Liste abhakte, anstatt eine tragische Entwicklung zu gestalten.

Diese Eile betraf alle Charaktere. Tyrion Lannister, einst ein brillanter Stratege, machte plötzlich nur noch Fehler. Jaime Lannisters gut entwickelte Erlösungsstory wurde am Ende weggeworfen. Jon Snows Hintergrundgeschichte wurde enthüllt, nur um dann ins Leere zu führen. Und die Wahl von Bran zum König? Sie hätte funktionieren können, wenn sie besser entwickelt worden wäre, zumal er in der vorherigen Staffel fast verschwunden war.

Der Verlust der erzählerischen Tiefe

Warum wurde die Erzählweise der Serie flacher? Die ersten Staffeln von Game of Thrones nahmen sich die Zeit, die Politik in Königsmund, die Dynamik zwischen den Familien und die persönlichen Kämpfe jedes Charakters detailliert darzustellen. Ganze Episoden widmeten sich Gesprächen – und die Zuschauer waren gefesselt. Die Serie handelte nie nur von Drachen und Kämpfen. Es ging um Macht, die Folgen jeder Entscheidung und darum, dass niemand vollständig ein Held oder Bösewicht war. Diese Komplexität begann zu verblassen, besonders nachdem die Serie sich von George R. R. Martins Vorlage entfernte.

Nach der sechsten Staffel begann die Serie, flacher und vorhersehbarer zu werden, vor allem in den letzten beiden Staffeln. Ohne die Bücher als Leitfaden und in Eile, die Serie zu beenden, verloren die Geschichten an Tiefe. Die einst sorgfältig aufgebauten Wendungen wirkten plötzlich wie billige Schreibtricks.

Die verpasste Chance

Wie hätte das Ende von Game of Thrones aussehen können? Wenn die Serie ihrem Erzählstil treu geblieben und den Geschichten die nötige Zeit gegeben hätte – vielleicht eine weitere Staffel oder längere Episoden, wie es sich Martin selbst gewünscht hatte –, hätte das Ende als episch und verdient in Erinnerung bleiben können. Stattdessen bleibt es sechs Jahre später ein Witz.

Der wahre Fehler von Game of Thrones war nicht das Finale an sich, sondern die Abkehr von dem, was die Serie am besten konnte: tiefgründige, komplizierte Geschichten mit fehlerhaften Charakteren in einer Welt, in der Entscheidungen Gewicht hatten. Die traurige Wahrheit ist, dass trotz der bahnbrechenden Natur der Serie stets die Erinnerung an die enttäuschende letzte Staffel bestehen bleibt.

Was denkst du über das Ende von Game of Thrones? Teile deine Meinung in den Kommentaren!