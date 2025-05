Game of Thrones-Kingsroad: Erfolge und Konflikte des neuen Mobile-Games

Das kürzlich veröffentlichte Game of Thrones: Kingsroad hat die Gaming-Community in Aufruhr versetzt. Präsentiert bei den Game Awards 2024, die am 12. Dezember 2024 in Los Angeles stattfanden, wurde das Spiel mit einem eindrucksvollen Trailer angekündigt. Doch die Reaktionen der Fans sind gemischt. Während einige die Rückkehr in die Welt von Westeros feiern, kritisieren andere das Spiel, da Game of Thrones seinen Höhepunkt bereits überschritten hat.

Ein wesentlicher Kritikpunkt ist, dass Kingsroad ein kostenloses Mobile-Game ist, das nicht mit den Erwartungen eines auf Konsolen basierenden RPGs mithalten kann. Trotz dieser Bedenken haben frühe Einblicke in das Gameplay und Demo-Erfahrungen bei einigen Spielern Hoffnung geweckt. Seit der Veröffentlichung am 21. Mai 2025 konnten sich Spieler ein Bild von der Vollversion machen, und die Meinungen sind nach wie vor gespalten.

Plattformverfügbarkeit und Bewertungen

Wie bewertet die Community Game of Thrones: Kingsroad? Obwohl es sich primär um ein Mobile-Game handelt, ist Game of Thrones: Kingsroad auch auf Steam verfügbar. Diejenigen, die kein RPG-Erlebnis auf mobilen Geräten bevorzugen, können es also auch auf dem PC spielen. Das Spiel ist ein storybasiertes Action-RPG mit den typischen In-Game-Käufen, die man von einem Mobile-Game erwartet.

Seit seiner Veröffentlichung hat das Spiel eine Bewertung von 4,6/5 Sternen im Apple App Store und 4,2/5 im Google Play Store erhalten. Auf Steam hingegen wird es als „gemischt“ bewertet, was die unterschiedlichen Meinungen der Spieler widerspiegelt.

Spielerfeedback und Mikrotransaktionen

Warum sind die Spielermeinungen zu Kingsroad so geteilt? Die geteilten Meinungen der Spieler basieren auf verschiedenen Faktoren, darunter das allgemeine Spielerlebnis, technische Probleme und Mikrotransaktionen. Für ein Mobile-Game hat Kingsroad zwar gute Bewertungen erhalten, doch die Kritikpunkte sind nicht zu übersehen.

Das Gameplay wird von vielen als unterhaltsam beschrieben, mit einer packenden Story und ansprechenden Kampfmechaniken. Einige Spieler loben sogar die Qualität der filmischen Zwischensequenzen und vergleichen das Spiel mit einem vollwertigen Konsolen-RPG. Doch ein erheblicher Teil des Inhalts ist hinter Mikrotransaktionen versteckt, was besonders auf Steam negativ aufgenommen wird. Der Preis für den Battle Pass, der über 30 Euro für die Basisstufe kostet, wird kritisiert.

Technische Probleme und Zukunftsaussichten

Welche technischen Probleme berichten die Spieler? Neben den Mikrotransaktionen gibt es auch technische Herausforderungen. Viele mobile Spieler haben Probleme mit der Controller-Unterstützung, was den Spielspaß beeinträchtigt. Auch die Bildrate lässt zu wünschen übrig, mit häufigen Lags und Rucklern, selbst in insgesamt positiven Rezensionen.

Obwohl Game of Thrones: Kingsroad für einige Spieler den Nerv eines mobilen RPGs trifft, sind Mikrotransaktionen oft ein abschreckendes Merkmal. Die Struktur, die Netmarble für dieses Spiel gewählt hat, scheint einige Spieler zu entfremden. Die technischen Probleme könnten in Zukunft behoben werden, aber im Moment halten sie das Spiel zurück.

Da es kostenlos heruntergeladen werden kann, ist Game of Thrones: Kingsroad einen Versuch wert, wenn du ein großer Fan der Serie bist oder einfach ein fesselndes kostenloses RPG suchst. Doch wie siehst du das? Teile deine Meinung in den Kommentaren!