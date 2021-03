Boba Fett als Funko POP! – neue Star Wars Bounty Hunters Collection angekündigt

GameStop hat eine ganz neue Reihe von Funko POP! vorgestellt. Die Sternensaga erhält neue Pop-Figuren und das nicht nur irgendwelche. Die allseits beliebten Kopfgeldjäger bekommen eine eigene Unterreihe bei Funko POP! – sie trägt den Namen „Star Wars Bounty Hunters Collection“.

Star Wars – Ahsoka, Bo-Katan und mehr Figuren von Funko Pop neu, jetzt vorbestellen!

Star Wars Bounty Hunters Collection von Funko

In der nächsten Zeit werden innerhalb dieser Collection nach und nach neue Figuren vorgestellt. Den Anfang übernimmt der ikonische Kopfgeldjäger Boba Fett. Die Figur „Deluxe Boba Fett“ mit der Nummer 436 kommt mit einem Wackelkopf daher und sonst erinnert das Antlitz an das typische Outfit der klassischen Trilogie.

Doch es wäre keine Deluxe-Figur, wenn sich nicht ein kleines Extra in der Verpackung versteckt halten würde. Die Figur wird auf einem Stand mit Rückwand ausgeliefert.

Die Star Wars Bounty Hunters Collection enthält insgesamt sieben Pop-Figuren, die alle ein Teil dieser Platte respektive Rückwand mit sich bringen werden. Auf dem Teaser-Bild sehen wir, wie das dann am Ende im Wohnzimmer aussehen wird. Die Einzelteile, also alle 7 Figuren, werden ineinander gesteckt, sodass sich eine ganze Wand aus Kopfgeldjägern ergibt. Es ist also ein richtiges Diorama!

© Funko/Lucasfilm/Disney

Welche Kopfgeldjäger werden noch erscheinen? Es gibt ein paar Kandidaten, die in dieser Reihe nicht fehlen werden, doch bestätigt wurde bislang noch nichts:

Dengar

Bossk

IG-88

Zuckuss

4-LOM

Wer der siebte Charakter im Bunde ist, bleibt abzuwarten. Vielleicht hat Funko hier eine kleine Überraschung vorbereitet?

Wann erscheint die Star Wars Bounty Hunters Collection? Falls ihr das ganze Diorama oder nur einzelne Figuren kaufen möchtet, müsst ihr euch noch ein wenig gedulden.

Boba Fett 436 erscheint im Mai 2021 in den USA. Wann die anderen Charaktere folgen, und wann und wo die Figuren in Deutschland verkauft werden, wurde noch nicht kommuniziert. Ihr erfahrt es jedoch rechtzeitig auf PlayCentral.de.

