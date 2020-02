In Pokémon Go wurden archäologische Funde gemacht!

Niantic hat eine kleine, aber nicht minder wichtige Ankündigung getätigt, die sich auf alle Bewegungsfreudigen unter euch bezieht. Falls ihr immer auf der Suche nach dem nächstbesten Pokémon in Pokémon Go seid, dann solltet ihr in naher Zukunft die 7-Km-Eier im Blick behalten.

Was bringen die neuen 7-Km-Eier?

Wie Niantic und The Pokémon Company nun bekannt geben, wird es hier zu einem Wechsel kommen. Die Fossil-Pokémon werden künftig nur noch aus 7-Km-Eier schlüpfen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass diese archäologischen Funde nicht mehr in 2-Km-, 5-Km- oder 10-Km-Eier vorzufinden sein werden.

Dementsprechend gibt es nachfolgend eine kleine Übersicht. Diese urzeitlichen Pokémon schlüpfen ab sofort aus den besagten 7-Km-Eiern:

Amonitas Kabuto Aerodactyl Liliep Anorith Koknodon Schilterus Galapaflos Flapteryx

Wichtig ist, dass dies aller Voraussicht nach nicht dauerhaft so sein wird. Wie Niantic schreibt, ist Spark bereits an dem Fall dran. Wenn er mehr herausgefunden hat, gibt er Bescheid. Bis dahin wünschen wir fröhliches Brüten!