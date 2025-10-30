Fortnite und Resident Evil Requiem – Exklusive Skins und mehr ab Februar 2026

Fortnite, das beliebte Battle-Royale-Spiel von Epic Games, hat eine neue spannende Kollaboration angekündigt: Eine Zusammenarbeit mit Resident Evil Requiem. Diese Partnerschaft wird den Spielern die Möglichkeit bieten, neue Inhalte basierend auf dem neuesten Teil der Resident Evil-Serie zu erleben. Resident Evil Requiem, das am 27. Februar 2026 erscheinen soll, wird ein Survival-Horror-Spiel sein, das die Geschichte von FBI-Agentin Grace Ashcroft erzählt, die mysteriöse Todesfälle in einem Hotel untersucht.

Neue Inhalte für Fortnite

Welche neuen Inhalte erwarten dich in Fortnite? Mit der neuen Kooperation zwischen Fortnite und Resident Evil Requiem kannst du dich auf exklusive Skins und möglicherweise weitere Gegenstände freuen. Spieler, die Resident Evil Requiem im Epic Games Store vorbestellen, erhalten einen speziellen Skin basierend auf der Protagonistin Grace Ashcroft. Dies ist eine hervorragende Gelegenheit für Fortnite-Fans, ihre Sammlung um neue, thematisch passende Inhalte zu erweitern.

Die Zusammenarbeit zwischen Fortnite und Resident Evil ist nicht neu. Bereits in der Vergangenheit hat Fortnite Charaktere wie Chris Redfield und Jill Valentine aus dem bekannten Horror-Franchise in das Spiel integriert. Diese neue Kooperation verspricht, noch tiefer in die Resident Evil-Welt einzutauchen und den Spielern ein intensives Erlebnis zu bieten.

Fortnitemares und weitere Kollaborationen

Wie passt die Kooperation mit Resident Evil Requiem in die Fortnitemares-Eventreihe? In der Fortnitemares-Eventreihe überrascht Fortnite immer wieder mit gruseligen Kooperationen. Das aktuelle Event hat bereits mehr als 20 neue Skins ins Spiel gebracht, darunter solche, die an Horror-Ikonen wie Freitag der 13. und Scooby-Doo erinnern. Die bevorstehende Ergänzung von Resident Evil Requiem fügt sich nahtlos in diese Reihe ein und bietet Horror- und Gaming-Fans gleichermaßen aufregende neue Inhalte.

Doch das ist nicht alles, was Fortnite in naher Zukunft zu bieten hat. Gerüchten zufolge plant Epic Games, den Spielern in der kommenden Saison weitere spannende Crossovers zu präsentieren. Dazu gehören unter anderem eine Mini-Saison, die von Die Simpsons inspiriert ist, und möglicherweise auch Inhalte basierend auf der beliebten Serie South Park.

Ausblick und zukünftige Entwicklungen

Was können Spieler in Zukunft von Fortnite erwarten? Neben den angekündigten Kollaborationen arbeitet Epic Games kontinuierlich daran, das Spielerlebnis von Fortnite zu verbessern und zu erweitern. Aktuelle Entwicklungen umfassen die Einführung von KI-Unterstützung für Spieler, um das Matchmaking zu optimieren und das Spielerlebnis zu bereichern.

Mit der Integration von Resident Evil Requiem und weiteren geplanten Kooperationen zeigt Fortnite einmal mehr, dass es keine Grenzen gibt, wenn es darum geht, beliebte Franchise in das Spiel zu integrieren. Spieler können sich auf viele spannende Neuerungen freuen und sollten die Augen offen halten für weitere Ankündigungen von Epic Games.

Was hältst du von dieser neuen Kooperation zwischen Fortnite und Resident Evil Requiem? Teile deine Meinung in den Kommentaren!